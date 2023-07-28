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截至今日18时！2023河南高职高专批再次征集志愿名单公布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南省教育厅 2023.08.25 11:13

　　洛阳考生注意啦！据“河南省教育厅”消息，我省2023年普通高招高职高专批征集志愿按程序投档录取后，部分高校有新增招生计划，现面向符合条件的考生再次征集志愿。凡高考文化成绩达到录取控制分数线，当前未被任何高校录取的考生，可填报本次征集志愿。

　　征集志愿实行网上填报方式。拟填报征集志愿的考生，须于8月25日9:00-18:00登录河南省教育考试院网站(http://www.haeea.cn)，查阅相关信息，凭本人账号和密码登录“河南省普通高校招生考生服务平台”(https://pzwb.haeea.cn)查看本人档案运转状态，进入填报志愿界面，按照规定程序和时间完成网上志愿填报。逾期网上填报系统关闭，考生将无法再进行任何操作

　　考生可填报1-12个高校志愿，每个高校可报1-5个专业及是否同意调剂专业。

　　本次征集志愿按平行志愿规则投档，只投填报本次征集志愿且符合相应条件的考生档案。

　　特别提醒考生，在填报征集志愿时，务必注意查看《招生考试之友》专业目录和院校招生章程具体要求。

　　根据《河南省教育厅关于做好2023年普通高等学校招生工作的通知》(教考院﹝2023﹞136号)文件规定，“对于在普通高校招生录取中不履行志愿约定的考生，当批次录取电子档案停止运转”，对在录取中存在此类情况的考生，本次征集志愿不再投档。

　　附：高职高专批再次征集志愿高校分专业名单(272所)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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