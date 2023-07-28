洛阳召开新业态劳动者工会工作推进会

昨日，我市召开新业态劳动者工会工作推进会，总结交流经验，分析面临形势，对下一阶段工作进行动员部署。

昨日，我市召开新业态劳动者工会工作推进会，总结交流经验，分析面临形势，对下一阶段工作进行动员部署。

市人大常委会副主任、市总工会主席安颖芳在会上指出，全市各级工会要加强思想政治引领，加强新业态群体党的建设，选树宣传新业态劳动者典型，引导职工立足本职、爱岗敬业。要实现组织全覆盖，采取“重点建、行业建、兜底建”方式，加快新业态建会步伐。要维权和服务并重，坚持部门联动、上下合力，为新业态提供精准有效服务。要全面提高职工素质，加大对新业态职工培训力度，畅通新业态企业技能人才职业发展渠道，为优秀职工成长搭建平台。要有效防范风险，加强正面宣传和舆论引导，健全完善制度机制，开展有效协商协调，确保新业态劳动领域政治安全。要完善保障机制，把作风建设放在突出位置，加强工会干部队伍建设，推动我市新业态工会工作迈上新台阶。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 任旭东)