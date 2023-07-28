洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳召开新业态劳动者工会工作推进会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.25 08:23

　　昨日，我市召开新业态劳动者工会工作推进会，总结交流经验，分析面临形势，对下一阶段工作进行动员部署。

　　市人大常委会副主任、市总工会主席安颖芳在会上指出，全市各级工会要加强思想政治引领，加强新业态群体党的建设，选树宣传新业态劳动者典型，引导职工立足本职、爱岗敬业。要实现组织全覆盖，采取“重点建、行业建、兜底建”方式，加快新业态建会步伐。要维权和服务并重，坚持部门联动、上下合力，为新业态提供精准有效服务。要全面提高职工素质，加大对新业态职工培训力度，畅通新业态企业技能人才职业发展渠道，为优秀职工成长搭建平台。要有效防范风险，加强正面宣传和舆论引导，健全完善制度机制，开展有效协商协调，确保新业态劳动领域政治安全。要完善保障机制，把作风建设放在突出位置，加强工会干部队伍建设，推动我市新业态工会工作迈上新台阶。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 任旭东)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    左臂麻木无力，跟“神经病”有啥关系
    左臂麻木无力，跟“神经病”有啥关系
    左臂麻木无力，跟“神经病”有啥关系
        左臂麻木、无力，看到这样的症状，恐怕不少人会联想到一种病——颈椎病。
  • ·总觉得口干不都是干燥综合征
  • ·声音嘶哑吞咽难 老先生患了罕见病
  • ·健康提醒：多雨天气警惕这三种皮肤问题
    		•
    生态画卷美 且动且品味
    生态画卷美 且动且品味
    生态画卷美 且动且品味
        正值省十四运会举办期间，我市健身热潮不断。8月15日是首个“全国生态日”，夏秋交替之际，适宜活动、赏景。...
  • ·省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
  • · 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
  • ·大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳这些重点交通项目有最新进展
  • 洛阳师范学院附属高级中学率先“搬家...
  • 全省唯一！洛阳入选全国第三批城市一...
  • 隋唐洛阳城定鼎门，千年前万国来朝在...
  • 外国驻华使节代表团来洛参访 吴海龙、...
  • 暴雨来袭，洛阳最高气温重回“2”字头
  • 洛轴科技：抢抓新能源风口 实现企业转...
  • 省运会青少年竞技组田径比赛激战正酣
  • 事关2023年秋季学期校园食品安全！洛...
  • 瀍河区杨文社区：旧墙穿“新装” 扮靓...
    		•
    百姓呼声
    洛阳站与地铁不出站换乘预计10月底实现
    洛阳何时能接种威斯克三价新冠疫苗？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    秋荷

    五彩缤纷鸡冠洞

    初秋之花 绚丽多姿

    隋唐园随拍
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605