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强化专业培训 提升资本运作能力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.25 08:24

　　根据《关于全面提升干部队伍推动产业发展能力的实施方案》要求，昨日，我市第三期资本运作与产业发展主题培训班在市委党校开班，共有120余名干部参加培训。

　　此次培训围绕贯彻落实市委十二届四次全会精神，邀请金元证券债权融资总部总经理马磊、战略发展部副总经理周珺分别围绕“如何提高存量资产利用效率、降低地方政府隐性债务风险”和“公募REITs(不动产投资信托基金)”作专题讲座。培训期间还同步开展研讨和专家答疑，引导广大学员在交流互动中深入研究问题，提升干部抓产业发展的本领。

　　“提升干部资本运作能力，是市委十二届四次全会提出的提升干部专业能力的一项重要内容。”市工信局副局长张民楷表示，专家讲解了大量破除资金瓶颈的案例，进一步加深了大家对资本运作的认识，对如何加快高成长性企业发展具有很强的指导意义。

　　“有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环，对推动区域产业高质量发展意义重大。”洛创投党支部书记、常务副总经理刘森表示，将深入贯彻落实市委十二届四次全会精神，综合运用培训所学知识，充分发挥创业投资对科技创新的赋能作用，为我市现代化产业体系建设作出更大贡献。

　　市委组织部相关负责人表示，下一步，我市将创新开展定制培训，常态化举行资本运作与产业发展主题培训活动，进一步提升干部抓产业的专业能力，更好助推现代化产业体系建设。 (洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 张婷婷)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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