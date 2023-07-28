洛阳组织年轻干部深入开展调研实践活动 提升能力素质 助推产业发展

23日，市科技局年轻干部翁翔走上发言台，胸有成竹地谈起自己对龙门实验室建设的意见建议，精彩发言赢得大家赞许。 “建议依托科技中介超市、科技成果直通车等开展成果对接，有效破解新型研发机构成果转化难题。” 23日，市科技局年轻干部翁翔走上发言台，胸有成竹地谈起自己对龙门实验室建设的意见建议，精彩发言赢得大家赞许。 当天，市委组织部召开“加快推进龙门实验室建设”专题调研组研讨会，先后有22名年轻干部围绕龙门实验室建设畅谈认识体会，就如何开展下一步调研交流具体想法。 为深入贯彻落实市委十二届四次全会精神，提升年轻干部调查研究能力、加快现代化产业体系建设，根据《关于全面提升干部队伍推动产业发展能力的实施方案》部署要求，自8月起，市委组织部组织年轻干部开展一系列调研实践活动，首期调研围绕“加快推进龙门实验室建设”进行。活动创新采用个人自荐、组织推荐两种方式，报名不限单位、不限专业，共吸引30余名年轻干部报名。 如何优中选优？市委组织部召开“加快推进龙门实验室建设”专题调研组研讨会，组织22名年轻干部围绕龙门实验室建设进行现场发言，既加强交流、深化认识，又有利于全方位、多渠道、近距离考察识别干部，确保选拔出优秀年轻干部，组建一支高质量调研团队。随后，调研团队将深入龙门实验室等地，进行为期一个月的扎实调研，力争拿出高水平调研成果。组织部门对此将持续关注。 “开展年轻干部调研活动，旨在让年轻干部在调查研究中学真知、悟真谛，加强磨炼、增长本领，锻造可堪时代重任的年轻干部。”市委组织部相关负责人表示，将持续聚焦产业发展需求，深入开展年轻干部调研活动，推动年轻干部在调研中不断增强发现问题、解决问题的能力，进一步提升素质，以调研的实际成效为洛阳现代化产业体系建设作出更大贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 李文迪）