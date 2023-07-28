洛阳新强联： 抢抓风口 领跑赛道

近日，洛阳新强联回转支承股份有限公司生产车间内机声轰鸣，工人们正在赶制风电轴承滚动体，一派繁忙景象。
近日，洛阳新强联回转支承股份有限公司生产车间内机声轰鸣，工人们正在赶制风电轴承滚动体，一派繁忙景象。
近日，洛阳新强联回转支承股份有限公司生产车间内机声轰鸣，工人们正在赶制风电轴承滚动体，一派繁忙景象。
该公司位于新安经济技术开发区先进装备制造产业园，是一家研发、制造、销售大型回转支承、风电轴承等产品的高新技术企业。近年来，该公司积极抢抓风口产业发展机遇，持续加大科技研发投入力度，加快实施数字化项目建设，提升企业核心竞争力，领跑国内风电轴承赛道。（洛报融媒·洛阳网记者 李卫超 通讯员 高月 江娟娟 摄）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605