洛阳新强联： 抢抓风口 领跑赛道

近日，洛阳新强联回转支承股份有限公司生产车间内机声轰鸣，工人们正在赶制风电轴承滚动体，一派繁忙景象。

近日，洛阳新强联回转支承股份有限公司生产车间内机声轰鸣，工人们正在赶制风电轴承滚动体，一派繁忙景象。

该公司位于新安经济技术开发区先进装备制造产业园，是一家研发、制造、销售大型回转支承、风电轴承等产品的高新技术企业。近年来，该公司积极抢抓风口产业发展机遇，持续加大科技研发投入力度，加快实施数字化项目建设，提升企业核心竞争力，领跑国内风电轴承赛道。（洛报融媒·洛阳网记者 李卫超 通讯员 高月 江娟娟 摄）