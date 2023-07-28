“洛阳创新”隧道机械征战“世界屋脊”

前不久，一台崭新的GEHP3515纯电动湿喷台车成功抵达四川，应用于久马高速隧道建设工程中。

GEHP3515纯电动湿喷台车

前不久，一台崭新的GEHP3515纯电动湿喷台车成功抵达四川，应用于久马高速隧道建设工程中。

这台湿喷台车由位于孟津区的河南省耿力工程设备有限公司生产。与以往产品不同的是，它采用电动动力源，是国内首台推向市场的纯电动湿喷台车。

配备磷酸铁锂电池和永磁电机，每小时可喷射混凝土35立方米，续航15公里……该款湿喷台车一次充电，可以满足半个月的使用需求。虽然它定价比传统柴油机产品高50%，但是由于采用的是全电动动力源，每年可节省油费及维护费用约12万元，全生命周期节约的成本就可以“值回车价”！

该产品最早是为川藏铁路德达隧道工程“量身定制”的。“今年3月，产品曾以租赁形式成功应用于川藏铁路德达隧道工程中。”河南耿力公司机械室主任凌永宏说，川藏铁路德达隧道工程海拔约4400米，空气稀薄。现场施工中，面临着因进氧量少易导致传统柴油机械动力不足等难题。

为满足客户需求，自去年起，该企业推进纯电动湿喷台车研发。“高温、高湿隧道施工环境，以及打泵机械的高速振动下，如何保障电动元器件的安全稳定运行，避免漏电等安全隐患，是摆在研发团队面前的难题。”凌永宏说。

没有可供参考借鉴的产品，团队就实施正向研发，先后攻克了“三电”系统适配、电动系统防水防松动等技术难题。今年3月5日，首台产品正式进驻川藏铁路工程现场。

经过41天的现场检验，产品共喷浆82小时，喷浆量2205立方米，实现零故障安全稳定运行，大大保障了作业效率和施工进度。

作为一家专业从事混凝土支护设备研发与生产的高新技术企业，河南耿力公司着眼工程机械最新发展趋势，推动湿喷台车创新研发，累计获得69项国家发明、实用新型专利。今年上半年，企业实现营收2.55亿元，同比去年上半年增长18.7%，保持较快增长态势。

“下一步，我们将根据客户反馈，持续优化产品，加快市场推广，力争让更多‘洛阳创新’湿喷台车应用于国家重大工程，为隧道机械行业绿色发展贡献一臂之力。”凌永宏说。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 实习生 邵亦琳 通讯员 郑占波 许建军 张宏文 文/图）