洛阳创业创新大赛落幕 24个项目脱颖而出

昨日，第七届“豫创天下”创业创新大赛洛阳分区赛暨洛阳市第十一届“创响河洛”创业创新大赛、2023年度“凤归中原”豫商豫才返乡入乡创业大赛洛阳分区赛决赛圆满落幕。
昨日，第七届“豫创天下”创业创新大赛洛阳分区赛暨洛阳市第十一届“创响河洛”创业创新大赛、2023年度“凤归中原”豫商豫才返乡入乡创业大赛洛阳分区赛决赛圆满落幕。
昨日，第七届“豫创天下”创业创新大赛洛阳分区赛暨洛阳市第十一届“创响河洛”创业创新大赛、2023年度“凤归中原”豫商豫才返乡入乡创业大赛洛阳分区赛决赛圆满落幕。
该大赛由市人社局联合市发改委、市教育局、市科技局、市财政局等单位主办，洛阳国家大学科技园承办。自今年5月启动以来，大赛共吸引了172个项目报名参赛，参赛人员包括高校和技工院校学生、留学归国人员、返乡农民工、企事业单位科研和管理人员。
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