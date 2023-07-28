暴雨来袭，洛阳最高气温重回“2”字头

今日洛阳阴天转分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局地有暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，偏北风2级～3级，气温22℃～29℃。
今日洛阳阴天转分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局地有暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，偏北风2级～3级，气温22℃～29℃。
进入处暑节气，秋天的感觉越来越明显。未来几天，随着雨水到来，高温下线，天气将越来越凉爽。
昨天，市气象局发布重要天气预报，今日至27日，我市将迎来强降水天气过程。
据最新气象资料分析，今日至27日，受低涡和切变线影响，我市有一次强降水天气过程，过程雨量50毫米到90毫米，南部、西南部山区个别乡镇降水量在130毫米以上，过程集中时段在明天白天到夜里。
此次强降水天气过程伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，最大小时降水量30毫米到60毫米，全市大部分地区有3级到4级偏东风。
据天气预报，我市今天阴天转分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局地有暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，偏北风2级～3级，气温22℃～29℃；明天阴天有大到暴雨，南部有暴雨，南部、西南部山区局地有大暴雨，偏东风3级～4级，气温21℃～26℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
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