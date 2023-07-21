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洛阳这些重点交通项目有最新进展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.24 19:55

　　近日，洛阳市交通运输局公布一批重点交通项目最新进展信息，涉及“生态伏牛一号”旅游公路项目及栾卢、济新、沁伊、郑洛等4个高速公路项目。

　　“生态伏牛一号”旅游公路

“生态伏牛一号”旅游公路嵩县段施工现场

　　●项目概况：加快规划建设伏牛山地区旅游公路，打造“慢游”交通体系重要支撑，对于促进伏牛山旅游资源开发、带动乡村全面振兴有着重要意义。因此，我市于2021年启动“生态伏牛一号”旅游公路项目，规划总里程约1437公里。该项目覆盖汝阳、嵩县、栾川、洛宁和宜阳5个县，规划串联28个3A级以上景区。

　　●最新进展：今年以来，该项目建成304.849公里。项目启动至今，已累计建成574.6公里。

　　栾卢高速

栾卢高速葛板沟大桥油面施工现场

　　●项目概况：栾卢高速是河南省在建地形最复杂、桥隧比最高、施工难度最大的高速公路，也是河南省重点工程。该项目地处伏牛山、熊耳山区，涉及洛阳栾川和三门峡卢氏，路线全长75.3公里，其中洛阳段全长16.08公里。栾卢高速设计为双向四车道，时速为80公里；全线桥梁48座，隧道23座。栾卢高速计划2023年建成通车，届时将使三淅、洛栾、二广、郑西等走向不同、各自孤立的高速公路连接成网，构成区域较为完善的高效运输系统。

　　●最新进展：自年初至今累计完成投资5.2亿元，占年度投资计划的67%；全线路基及防排工程基本完成；梁板安装全部完成；桥面铺装完成99%；隧道开挖及二衬已完成；路面基层(底基层)完成99%。

　　济新高速

济新高速畛河大桥施工现场

　　●项目概况：济源至新安高速公路项目起位于济源市邵原镇南，接菏宝高速，在八角山南跨越黄河进入新安县境内，终点位于新安县铁门镇北，顺接已建成通车的新伊高速公路，全长48.5公里，其中洛阳境内33.7公里。济新高速建成后，将进一步完善河南省高速公路网络，密切济源、洛阳与晋西北的交通联系。

　　●最新进展：自年初至今累计完成投资6.2亿元，占年度投资计划的77%；路基挖方累计完成占比61.83%；涵通累计完成占比87.83%；基桩累计完成占比93.25%；墩柱累计完成占比61.76%；黄河三峡大桥主体正在加紧推进。

　　沁伊高速

沁伊高速黄河桥施工现场

　　●项目概况：沁伊高速公路是河南省重点建设项目，北起焦作沁阳市柏香镇，南至伊川县白沙镇与汝阳县交界处，路线全长98.9公里，其中洛阳境内59公里，计划2025年年底建成通车，届时将在洛阳东南部形成组团高速公路环线。

　　●最新进展：自年初至今累计完成投资17.5亿元，占年度投资计划的71.7%；路基挖方完成23.81%；涵洞通道完成18.31%；桥梁桩基建设完成55.7%。

　　郑洛高速

郑洛高速马涧河大桥墩柱施工现场

　　●项目概况：郑洛高速是河南省高速公路网的重要组成部分，其中洛阳段起于偃师区桑家沟北侧，止于洛龙区刘窑西侧，全长33.633公里，预计2025年年底前建成通车，届时将进一步加强郑洛联系，助推黄河流域生态保护和高质量发展，带动沿线区域经济发展和旅游资源开发。

　　●最新进展：自年初至今累计完成投资8.61亿元，占年度投资计划的86%；路基清表完成95.2%；桥梁桩基建设完成70.1%。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵飞虎 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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