洛阳师范学院附属高级中学率先“搬家”新校区

“新校区真漂亮”“终于盼到这一天了”……24日，洛阳师范学院附属高级中学新校区里欢声笑语不断，老师们正忙着将老校区里的教学资料、体育器材、防汛物资等陆续搬至新校区，为一周后的新生开学做准备。
“新校区真漂亮”“终于盼到这一天了”……24日，洛阳师范学院附属高级中学新校区里欢声笑语不断，老师们正忙着将老校区里的教学资料、体育器材、防汛物资等陆续搬至新校区，为一周后的新生开学做准备。
“新校区真漂亮”“终于盼到这一天了”……24日，洛阳师范学院附属高级中学新校区里欢声笑语不断，老师们正忙着将老校区里的教学资料、体育器材、防汛物资等陆续搬至新校区，为一周后的新生开学做准备。
“作为全市7所新建高中里率先搬迁的学校，为了保证施工进度，我们在驻校期间，通过每日7点召开晨会，将任务清单化、时间节点化、责任具体化，推动施工高效开展。”市住建局驻师院附中新校区工作专班负责人说，除了加快推进学校项目建设，市住建局还积极推进校园周边柿园街、申明路、武屯街等道路的建设，协调相关单位对学校北门的绿化带、路灯等设施进行拆除修整，为顺利搬迁创造了有利条件。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605