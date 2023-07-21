洛阳师范学院附属高级中学率先“搬家”新校区

“新校区真漂亮”“终于盼到这一天了”……24日，洛阳师范学院附属高级中学新校区里欢声笑语不断，老师们正忙着将老校区里的教学资料、体育器材、防汛物资等陆续搬至新校区，为一周后的新生开学做准备。

“新校区真漂亮”“终于盼到这一天了”……24日，洛阳师范学院附属高级中学新校区里欢声笑语不断，老师们正忙着将老校区里的教学资料、体育器材、防汛物资等陆续搬至新校区，为一周后的新生开学做准备。

“作为全市7所新建高中里率先搬迁的学校，为了保证施工进度，我们在驻校期间，通过每日7点召开晨会，将任务清单化、时间节点化、责任具体化，推动施工高效开展。”市住建局驻师院附中新校区工作专班负责人说，除了加快推进学校项目建设，市住建局还积极推进校园周边柿园街、申明路、武屯街等道路的建设，协调相关单位对学校北门的绿化带、路灯等设施进行拆除修整，为顺利搬迁创造了有利条件。