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全省唯一！洛阳入选全国第三批城市一刻钟便民生活圈试点
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.24 19:55

　　记者今日从洛阳市商务局获悉，日前，商务部公布全国第三批城市一刻钟便民生活圈试点地区名单，全国70个地区入选，洛阳市成为全省唯一试点城市。

　　一刻钟便民生活圈，是以社区居民为服务对象，在服务半径为步行15分钟左右的范围内，以满足居民日常生活基本消费和品质消费等为目标，通过多业态集聚形成的社区商圈。今年7月，商务部等13个部门联合印发了《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划(2023—2025)》。目前，《洛阳一刻钟便民生活圈建设试点实施方案》已出台，提出了科学规划布局、着力丰富商业业态、壮大市场主体、强化运营管理、创新服务能力等方面的具体任务。

　　洛阳市商务局相关负责人表示，洛阳将全面推进一刻钟便民生活圈建设三年行动，加快开展一刻钟便民生活圈试点建设，力争年内城市区完成10个试点生活圈的创建目标。

　　据介绍，洛阳市将以建设全国第三批城市一刻钟便民生活圈试点为契机，推进与居民日常生活密切相关的便利店、综合菜市场、生鲜超市、早餐店、美容美发店、洗染店、药店、家政服务点、金融服务点、再生资源回收点、快递点、缝补点等进社区；发展“一店一早”，补齐“一菜一修”，服务“一老一小”，为服务民生、促进消费升级、畅通城市经济微循环方面发挥更大作用。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 楚瑾姬 金婷婷 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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