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徐衣显与中国建材股份有限公司副总裁王兵举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.24 18:01

　　23日，市长徐衣显与来洛洽谈对接的中国建材股份有限公司副总裁王兵举行工作会谈，双方围绕基础建材、新型材料、工程技术服务等领域合作进行深入交流，达成广泛共识。

　　徐衣显对王兵一行的到来表示欢迎，向中国建材股份有限公司及其下属企业对洛阳经济社会发展作出的贡献表示感谢。徐衣显表示，强产兴城、风起洛阳。当下，洛阳正抢抓构建新发展格局、中部地区高质量发展等重大机遇，瞄准制造业高质量发展主攻方向，凝心聚力抓产业、项目为王抢风口，推动工作重点向产业聚焦、精力向产业集中、资源向产业倾斜，加快重塑产业格局，积极构建现代化产业体系。中国建材股份有限公司长期扎根洛阳、支持洛阳、服务洛阳，特别是近年来围绕新型建材等优势领域，加快实施了一批投资体量大、科技含量高、发展前景好的重大项目，为洛阳产业转型升级培育了新动能，也为双方持续扩大产业合作奠定了坚实基础、拓展了广阔空间。希望中国建材股份有限公司立足深厚合作基础，充分发挥资金、技术、产业等综合优势，突出智能化、绿色化、高端化发展模式，大力发展低碳水泥、精品骨料、特种砂浆、绿色物流、装配式建筑、超高性能混凝土等多元业务，加快推进光伏、电子、显示等新兴玻璃产业项目，打造具有较强竞争力的绿色新材料产业集群，为现代化洛阳建设提供有力支撑。洛阳市将主动对接企业需求，强化要素保障，优化发展环境，全力支持企业在洛阳投资兴业、扩规增效。

　　王兵简要介绍了企业生产经营、产业布局及重点项目推进情况，充分肯定了洛阳近年来良好的发展态势、多重的机遇利好、巨大的发展潜力，表示将积极践行国家发展战略，紧扣洛阳产业定位，主动对接发展布局，充分发挥央企优势，不断拓展合作领域，持续扩大合作成果，务实推动更多新项目、大项目、好项目落地实施，合力打造央地互利共赢发展新典范。

　　新天山水泥总裁赵新军，新天山水泥副总裁、河南中联同力材料有限公司董事长刘宗虎，副市长牛刚等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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