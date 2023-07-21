隋唐洛阳城定鼎门，千年前万国来朝在此举行

28日，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会闭幕式将在隋唐洛阳城定鼎门遗址举办。

28日，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会闭幕式将在隋唐洛阳城定鼎门遗址举办。据悉，闭幕式将以带给所有参与者共情体验为主线，以城市文旅地标“定鼎门—天街沿线500米”为活动场地，通过行进式表演，打造一场“行进、沉浸、互动式”的文体盛宴。

定鼎门遗址博物馆

作为隋唐洛阳城中轴线最南端的城门，定鼎门始建于隋，初名建国门，唐时更名为定鼎门。它自隋至北宋沿用530年，是迄今为止我国发现沿用时间最长的古代都城城门。定鼎门向南与伊阙相对，向北与天街相连，与端门、应天门、明堂等遥相呼应，有着十分重要的地位。

早在1400多年前，定鼎门及天街就是举办盛大集会的场所。《隋书·音乐志》记载，隋炀帝时期，“每岁正月，万国来朝，留至十五日，于端门外，建国门(即定鼎门)内，绵亘八里，列为戏场。……金石匏(páo)革之声，闻数十里外。弹弦擫(yè)管以上，一万八千人。大列炬火，光烛天地，百戏之盛，振古无比。自是每年以为常焉”。这就是万国来朝的繁华景象。

考古发掘证实，定鼎门采用一门三道过梁式建筑结构，由墩台、隔墙和门道三部分组成，是一座以城门楼为主体，两侧辅以朵楼，其间以城墙相连的宏大建筑群。随着保护展示工程的实施，如今，沉睡千年的定鼎门重新屹立于隋唐洛阳城中轴线上。

走进定鼎门遗址博物馆，在门址南侧的唐代路面旁，一串串脚印、车辙印、骆驼蹄印等复原展示的印迹，是千年前中原地区与西域各国往来密切的生动见证。洛阳市考古研究院隋唐研究室副主任屈昆杰介绍，这些人和动物的足迹及车辙，是2007年在定鼎门遗址考古发掘过程中发现的。车辙痕迹有数十条，每辆车的轨距约1.3米；人的脚印有穿鞋的，也有赤脚的；动物蹄印大小不一，小的直径仅6至7厘米，而直径达20厘米左右的偶蹄目动物蹄印即当时骆驼的蹄印。可以想见，隋唐盛世，定鼎门下、天街之上，车水马龙、行人如织，该是何等的热闹繁华。

2014年6月22日，作为“丝绸之路”的重要遗产点，定鼎门遗址入选世界文化遗产名录。相关学者认为，以定鼎门为主要建筑的隋唐洛阳城遗址南区，是丝绸之路鼎盛时期东方起点城市洛阳城的代表性遗存，见证了东方农耕文明发展鼎盛时期帝国的文明水平，展现了唐代都城城市文化的礼制特征及其影响力。

站在定鼎门城楼上北望，隋唐洛阳城中轴线恢宏大气。得益于一系列复原展示工程加快推进，定鼎门和天街，再次成为市民、游客参与各类文化活动的聚集地。“穿越”千年，定鼎门已成为大家感知洛阳历史文化与城市烟火气息的一扇窗口，古老、活力、健康、时尚正在这里碰撞，展示出洛阳独特的城市魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧）(图片由定鼎门遗址博物馆提供)