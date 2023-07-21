点外卖更放心！洛阳发放100万个“食品安全外卖封签”

洛阳人以后点“外卖”，打包袋的封口处将增加一道“保险绳”——今日记者从洛阳市洛龙区市场监管局了解到，该局联合美团、饿了么两大外卖平台，为该区9家食品安全红旗店、46家食品安全6S管理示范店、288家食品安全6S管理达标店共计发放100万个“食品安全外卖封签”，进一步增强餐饮服务单位食品安全主体责任意识和自律意识。

洛阳人以后点“外卖”，打包袋的封口处将增加一道“保险绳”——今日记者从洛阳市洛龙区市场监管局了解到，该局联合美团、饿了么两大外卖平台，为该区9家食品安全红旗店、46家食品安全6S管理示范店、288家食品安全6S管理达标店共计发放100万个“食品安全外卖封签”，进一步增强餐饮服务单位食品安全主体责任意识和自律意识。

24日中午，在位于洛龙区的一家餐饮店里，商家将饭菜做好放入打包盒中，并在封口处粘上一条彩色的“食品安全外卖封签”，交给前来取餐的外卖小哥，对方检查无误后，提着餐盒急匆匆地离开了。

“这个‘封签’是一次性粘贴的，一旦拆开就无法重新接回，确保外卖小哥从取餐到送达消费者手中的‘封签’始终保持完好。”洛龙区饿了么站点相关负责人说，“食品安全外卖封签”由特殊材料制成，一旦打开或启封将留下不可逆的痕迹，如果外卖小哥在取餐时发现“封签”有损坏，可以拒绝接单；消费者也可根据“封签”是否完好判断餐品在配送过程中是否被打开，如果发现有破损或者撕开的痕迹，有权利当场拒收。

“使用‘封签’的初衷，就是为了保障外卖食品在配送过程中的完整和安全，避免在配送过程中受到污染，也是进一步完善网络订餐平台落实主体责任的体现，让消费者点得放心，吃得安心。”洛龙区市场监管局相关负责人说。

记者了解到，为了鼓励更多商户积极提升食品安全管理水平，获评食品安全红旗店、食品安全6S管理示范店、食品安全6S管理达标店的商户还将获得美团“安心餐厅”和饿了么“放心点餐厅”称号，享受相关扶持政策等，消费者用手机APP点餐时，可通过美团“安心餐厅”专题页界面或者“饿了么”的“小蓝心、放心点”商家认证进行查看和选择。下一步，市场监管部门还将继续引导商户增强责任意识，采取出餐时密封、外送餐盒密封等多种形式，保证外卖食品的安全性，营造放心和安心的点餐、用餐的消费环境。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 李鹏飞)