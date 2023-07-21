我省2023年下半年自学考试9月4日起报名

今日，河南省教育考试院网站发布消息，2023年下半年高等教育自学考试将于10月28日至29日举行。

今日，河南省教育考试院网站发布消息，2023年下半年高等教育自学考试将于10月28日至29日举行。 今日，河南省教育考试院网站发布消息，2023年下半年高等教育自学考试将于10月28日至29日举行。 时间安排 考生报名时间：9月4日9时至9月7日18时。 信息审核截止时间：9月8日18时。 网上缴费截止时间：9月9日18时。 网上打印准考证时间：10月23日9时至10月29日14时45分。 报名方式： 9月4日9时至9月7日18时，考生使用电脑端登录“河南省高等教育自学考试考生服务平台”进行报名。 首次报名考生报名流程： 网上注册个人基本信息→上传考生本人照片、身份证正反面照片→网上报考课程→信息审核合格→网上缴费→报名结束。 非首次报名考生报名流程： 网上核对个人基本信息→上传考生本人身份证正反面照片(系统已有身份证照片的不再重复上传)→网上报考课程→信息审核合格→网上缴费→报名结束。 网上报考完成后，如需更改报考信息或报考课程，考生本人须持有效身份证件到所属考区教育考试机构服务大厅现场申请修改或撤销。 我省自学考试报名考务费收费标准为每科15元，电子信息采集费每次12元。 转考、免考 考生申请省内转考和转出外省实行网上申请办理，9月1日9时至18时登录“河南省高等教育自学考试考生服务平台”申请办理。转出外省不成功的考生将由转入省退回我省，无法参加当次考试，考籍于下次报名前恢复。 外省转入我省的考生，需仔细阅读“河南省高等教育自学考试考生服务平台”上的《关于自学考试外省考籍档案转入我省的有关规定》。外省考籍转入查询核对时间10月12日9时起。 考生申请免考实行网上申请办理，9月4日9时至6日18时登录“河南省高等教育自学考试考生服务平台”申请办理。考生申请免考前需仔细阅读“河南省高等教育自学考试考生服务平台”上的《河南省高等教育自学考试免考管理办法》，做到有效申请。考生免考结果查询时间9月23日至9月29日，若对免考结果有异议，可在10月12日工作时间到考籍所在地招生考试服务大厅现场提出复核申请。 自考报名咨询电话 ⑥