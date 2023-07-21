瀍河区、老城区38所学校更名

近日，瀍河区、老城区先后发布公告称该区部分义务教育学校更名，其中瀍河区25所、老城区13所。
近日，瀍河区、老城区先后发布公告称该区部分义务教育学校更名，其中瀍河区25所、老城区13所。
近日，瀍河区、老城区先后发布公告称该区部分义务教育学校更名，其中瀍河区25所、老城区13所。具体内容如下：
瀍河回族区教育体育局关于25所公办义务教育学校更名的公告
根据《洛阳市教育局关于推进城市区公办义务教育学校更名工作的通知》要求，结合初中命名体现文化内涵，小学命名体现办学属地的原则，同时突出办学层次，经研究确定，瀍河区共更名学校25所，具体名称如下表。
特此公告
2023年8月23日
老城区教育体育局关于13所公办义务教育学校更名的公告
根据《洛阳市教育局关于推进城市区公办义务教育学校更名工作的通知》要求，结合初中命名体现文化内涵，小学命名体现办学属地的原则，同时突出办学层次，经研究确定，老城区共更名学校13所，具体名称如下表。
2023年8月24日
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