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事关2023年秋季学期校园食品安全！洛阳下发重要通知
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.24 13:21

　　洛阳各级各类学校将于近期陆续开学。今日记者从洛阳市市场监管局获悉，为切实保障广大师生饮食安全，该局联合洛阳市教育局下发《关于做好2023年秋季学期校园食品安全工作的通知》(以下简称《通知》)，涵盖落实校园食品安全主体责任、校园食品安全专项检查等多个方面，确保平安开学、开学平安。

　　严格落实校园食品安全主体责任

　　按照《通知》，各县区市场监管、教育部门要督促学校(含幼儿园，以下统称“学校”)和校外供餐单位严格按照相关法律法规和标准规范要求，加强校园食品安全管理，其中——

　　学校要切实履行校园食品安全主体责任，严格落实食品安全校长负责制和校领导陪餐制度。

　　学校食堂和校外供餐单位要严格落实食品安全责任，进一步健全食品安全管理体系，强化食品安全日常管理，及时发现并消除食品安全风险隐患。

　　各县区要督促学校食堂和校外供餐单位在开学前认真开展自查，全面排查从业人员健康状况，全面维护设备设施，全面清洗消毒餐饮具和接触直接入口食品的容器工具，全面清洁消毒加工制作和用餐场所，全面检查清理库存的食品原料和食品添加剂，发现问题隐患要及时整改到位。

　　各县区要督促学校和校外供餐单位集中开展一次从业人员现场食品安全应知应会培训，持续提升从业人员作业技能水平。

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[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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