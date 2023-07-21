中考体育过程性评价成绩缺失能补考吗？洛阳市教育局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：初一参加体育考试过程性评价，成绩未录入系统，初二还能补考吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：孩子初一参加体育考试过程性评价，成绩未录入系统，初二还能补考吗？

洛阳市教育局回复：中招体育考试过程性评价总分值占30分，分七、八年级两个学年进行评价，每学年各15分。过程性评价由《体育与健康》课程成绩(每学年7分)和《国家学生体质健康标准》测试成绩(每学年8分)构成。对于自外地回洛就读学生的过程性评价，转洛后在此之前没有过程性评价成绩的不再补测，其缺失的过程性评价成绩按以下方式进行：

1.由原就读学校出具加盖公章的评价成绩单，回洛后参照相应标准认定缺失的过程性评价成绩；

2.不能提供过程性评价成绩的学生，其缺失的过程性评价成绩通过终结性评价成绩按比例折算。

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