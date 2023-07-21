短时强降水、雷暴大风！洛阳市气象局发布重要天气报告

24日9时，洛阳市气象局发布重要天气报告，25日至27日洛阳市将迎来强降水天气过程。

24日9时，洛阳市气象局发布重要天气报告，25日至27日洛阳市将迎来强降水天气过程。

据最新气象资料分析，8月25日至27日，受低涡和切变线影响，洛阳市有一次强降水天气过程，过程雨量50到90毫米，南部、西南部山区个别乡镇可达130毫米以上，过程集中时段在26日白天到夜里。此次强降水天气过程伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，最大小时雨强30到60毫米，全市大部分地区有3到4级偏东风。

具体预报：

24日(周四)：多云间晴天，南部山区局地有阵雨或雷阵雨，气温21～31℃。

25日(周五)：阴天转分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局地有暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温22～29℃。

26日(周六)：阴天有大到暴雨，南部有暴雨，南部、西南部山区局地有大暴雨，偏东风3级到4级，气温21～26℃。

27日(周日)：小雨转阴天，偏东风3级到4级，气温17～23℃。

影响与建议：

1.强降水易诱发山洪、地质灾害、中小河流洪水、城市内涝和农田渍涝的气象风险较高，需加强涉山涉水旅游景区、尾矿库及施工工地和重要路段的管理。

2.当前正值暑期出游旺季，短时强降水所伴随的低能见度天气、局地雷暴大风导致的道路交通、旅游出行等气象风险较高。

3.此次降水过程阴雨日数多，玉米南方锈病发生流行和农田涝渍灾害气象风险较高，风雨叠加也将加大玉米倒伏气象风险，建议针对玉米南方锈病降水开始前进行全面喷防，降水结束后进行2次喷防，及时清沟理墒防涝渍。

4.请相关部门和县区密切关注属地气象部门发布的最新气象预报信息和气象灾害预警信号，及时采取防范应对举措。

（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）