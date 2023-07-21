洛阳开展文艺院团“文化进社区”结对帮扶活动

“我和我的祖国，一刻也不能分割……”近日，涧西区上海市场社区党群服务中心传出一阵阵悠扬的歌声，一些社区居民正认真地学习演唱技巧。

“我和我的祖国，一刻也不能分割……”近日，涧西区上海市场社区党群服务中心传出一阵阵悠扬的歌声，一些社区居民正认真地学习演唱技巧。

当日，洛阳歌舞剧院原院长、国家一级作曲家王文堂等文艺志愿者来到上海市场社区开展文艺院团“文化进社区”结对帮扶活动，现场传授声乐基础知识和演唱技巧。

记者从市文广旅局获悉，我市日前组织市直文艺院团开展“文化进社区”结对帮扶活动，结合群众实际需求，组织文艺志愿者进社区开展戏曲、声乐、舞蹈等专业培训，进一步提升社区文艺骨干和文化活动队伍的专业能力，推动社区文化活动“活”起来、“火”起来。

文艺院团“文化进社区”结对帮扶活动主要在涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区5个城市区开展，共选取50个社区进行结对帮扶。洛阳豫剧院演艺有限公司、洛阳曲剧院演艺有限公司、洛阳歌舞剧院演艺有限公司的文艺志愿者，将采取每周到社区培训1至2次的形式进行“一对一”或“一对多”帮扶，同时积极组织老艺术家参与结对帮扶。活动将持续至11月。

市文广旅局相关负责人表示，将以此次活动为契机，把更专业、更丰富的文化活动带进社区、融入基层，同时吸引更多社区居民、文艺爱好者加入文化志愿服务行列，打造一批群众叫好的特色文化项目，更好地满足群众的文化需求。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 薛文博）