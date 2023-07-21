洛阳“维尼奶奶”带出了一群研究生

“Hi，everyone，my name is(大家好，我是)……”日前，在市图书馆一楼报告厅，一场英语演讲比赛正在进行。

“维尼奶奶”（左二）与英语演讲比赛一等奖获得者合照

“Hi，everyone，my name is(大家好，我是)……”日前，在市图书馆一楼报告厅，一场英语演讲比赛正在进行。台上，6岁至62岁的参赛选手激情昂扬地演讲。台下，一位年迈的老人在忙碌着，她是此次比赛的组织者之一郭桂兰。她的孙子叫维尼(英文名音译)，所以她以“维尼奶奶”的名字为广大英语爱好者所熟知。

一位英语不好的老人组织了十几年英语角活动

“维尼奶奶”今年81岁，家住涧西区珠江路附近一个小区。在她小时候，没有很好的英语学习环境。直至退休，她都没接触过英语，后来因为带孙子，才与牡丹广场英语角结缘，并成为负责人。

2007年，维尼5岁，为了培养他对英语的兴趣，“维尼奶奶”打听到了牡丹广场英语角活动。这是一个公益活动，英语爱好者们在一起学习交流。“维尼奶奶”带着维尼去体验了几次，效果很好，祖孙俩从此成为英语角的常客。

“维尼奶奶”是个热心肠，带着维尼在英语角学习之余，还经常帮英语角宣传，慢慢地由活动参与者变成了组织者之一。春天到了，他们组织英语角的朋友去野餐；元旦前夕，组织大家同外国友人欢庆新年……无论风吹日晒，“维尼奶奶”都坚持组织、参与英语角的活动，她的退休生活像装了马达一般飞速运转，一转眼便是十几年。