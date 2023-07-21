全市首个！伊滨区实现“信用村”全覆盖

日前，伊滨区顺利完成全区87个社区(村)的“整村授信”工作，也成为全市首个“信用村”全覆盖县区。

“‘整村授信’贷款模式就是快，银行工作人员上门帮我办贷款，第二天我贷的150万元就到账了，帮助我及时收购50多万公斤粮食。”近日，伊滨区寇店镇粮食销购大户杜世峰兴奋地说。

日前，伊滨区顺利完成全区87个社区(村)的“整村授信”工作，也成为全市首个“信用村”全覆盖县区。

“整村授信”工作开展以前，由于农村地区缺乏有效的担保材料和信用记录，银行往往对农村居民和企业贷款申请持谨慎态度，导致农村地区资金供给有限，限制了当地经济发展。

为解决这一难题，去年年初，伊滨区与农业银行签订乡村振兴全面战略合作协议，创新性采取“整村授信”贷款模式，一次性缴纳风险补偿金1000万元，为全区经济发展拓宽金融渠道。

伊滨区乡村振兴办负责人介绍，伊滨区“整村授信”贷款模式以“惠农e贷”产品为主要抓手，年化利率低至3.45%，一次性授信3年，随借随还，利率低、授信时间长、使用灵活。“办事群众不用往银行跑，只需去社区委员会告知贷款事宜，专属联络员就会让办贷双方通过加微信、打电话等方式，提前备好材料，再由银行工作人员去群众家或企业上门帮助办贷。通常第二天就可放款了。”该负责人说。

此外，农业银行对伊滨区钢制办公家具、制鞋、针织、粮食种植及购销等产业还有特殊扶持政策，纯信用不抵押也可贷款50万元，鼓励乡村居民和企业在经济活动中保持稳健经营能力。

截至目前，通过“整村授信”“惠农e贷”，农业银行已在伊滨区投放贷款1.5亿元，无逾期、不良贷款。

下一步，该区还将通过“信用村”挂牌，重点围绕“精品村”“示范村”“达标村”创建开展工作，为伊滨区经济社会发展注入强劲动能。 (洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 张若含 任费伊)