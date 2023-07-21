洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

让物业公司拖离“违停”车辆并收费 关林商管办此举遭群众质疑
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.24 08:26
乱停乱放的电动车被拖走

　　近期，多名市民通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，在不知情的情况下，自己停放在关林商贸城内或周边区域的电动车被拖走，想取回电动车，需缴纳20元或30元“拖车费”。拖车、收费是否合规合法？他们表示质疑。关林商贸城管理委员会办公室(简称关林商管办)在回复市民投诉时称，拖车、收费交于第三方物业公司代行。

　　昨日，记者走访调查发现，市民反映的拖车、收费情况属实。对于此举是否合规合法等问题，关林商管办有关负责人在记者采访期间未正面回应。

　　群众反映电动车被拖走，取回需缴费

　　一名市民于7月31日在“百姓呼声”平台上发帖，称自己去大张超市(关林钱江路店)购物时，将电动车停放在消防通道上，后来得知车被拖走，找到车后被要求缴费20元。

　　8月18日，另一名市民在“百姓呼声”平台上发帖，称自己有同样的遭遇。这名市民说，自己停在关林商贸城门口的公交站旁的三轮车被拖走，几经打听，他得知车被拖到了关林商贸城内的毛线市场，找到车后，被管理人员索要费用30元，而且对方未出示执法证件、未开发票。他还表示，“随意定价行为是否违反法律法规，本人不得而知”。

　　记者梳理“百姓呼声”平台上的帖子发现，此类帖子有20余条。关林商管办在对部分帖子进行回复时称，他们为优化经营环境和经营秩序，对市场周边所有店外经营、占道经营、车辆乱停乱放实施综合治理，但仍有商户和到市场购物的客商随意停放车辆。因此，他们采取将违停车辆交于第三方辉康物业服务有限公司代为拖离、看管的专项治理措施，由辉康物业服务有限公司收取拖车、看管所产生的费用。拖车公司已备案，有相关证件。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    声音嘶哑吞咽难 老先生患了罕见病
    声音嘶哑吞咽难 老先生患了罕见病
    声音嘶哑吞咽难 老先生患了罕见病
        87岁的王老先生退烧后突然声音嘶哑，才三四天就发展到完全失声；吞咽困难，吃不下、喝不下，只要进食就呛咳...
  • ·健康提醒：多雨天气警惕这三种皮肤问题
  • ·车票存了半抽屉 家门口圆梦得“千金”
  • ·孩子腺样体肥大该不该“一刀切”
    		•
    省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
    省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
    省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
        “逐梦省运会 跃动洛阳城。”今日，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式将在应天门举行。
  • · 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
  • ·大美中原景绚烂 千山万水赏不完
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳出台规划 将打造“五大都城遗址博...
  • 国家区域医疗中心调研组来洛调研 徐衣...
  • 涧西区34所学校更名
  • 拉动消费促增长！洛阳将举行百余场促...
  • 让物业公司拖离“违停”车辆并收费 关...
  • 洛阳市实验高中新校区：仿古风格恢宏...
  • 关于规范代驾行业市场秩序 洛阳交警发...
  • 洛阳“维尼奶奶”带出了一群研究生
  • 刚刚，洛阳市气象台发布雷暴大风黄色预警
  • 短时强降水、雷暴大风！洛阳市气象局...
    		•
    百姓呼声
    洛阳站与地铁不出站换乘预计10月底实现
    洛阳何时能接种威斯克三价新冠疫苗？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    浓妆艳抹小草花

    荷塘精灵

    忽闻窗外蝉始鸣

    隋唐园拍模特
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605