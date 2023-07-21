让物业公司拖离“违停”车辆并收费 关林商管办此举遭群众质疑

近期，多名市民通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，在不知情的情况下，自己停放在关林商贸城内或周边区域的电动车被拖走，想取回电动车，需缴纳20元或30元“拖车费”。拖车、收费是否合规合法？他们表示质疑。关林商贸城管理委员会办公室(简称关林商管办)在回复市民投诉时称，拖车、收费交于第三方物业公司代行。

乱停乱放的电动车被拖走

近期，多名市民通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，在不知情的情况下，自己停放在关林商贸城内或周边区域的电动车被拖走，想取回电动车，需缴纳20元或30元“拖车费”。拖车、收费是否合规合法？他们表示质疑。关林商贸城管理委员会办公室(简称关林商管办)在回复市民投诉时称，拖车、收费交于第三方物业公司代行。

昨日，记者走访调查发现，市民反映的拖车、收费情况属实。对于此举是否合规合法等问题，关林商管办有关负责人在记者采访期间未正面回应。

群众反映电动车被拖走，取回需缴费

一名市民于7月31日在“百姓呼声”平台上发帖，称自己去大张超市(关林钱江路店)购物时，将电动车停放在消防通道上，后来得知车被拖走，找到车后被要求缴费20元。

8月18日，另一名市民在“百姓呼声”平台上发帖，称自己有同样的遭遇。这名市民说，自己停在关林商贸城门口的公交站旁的三轮车被拖走，几经打听，他得知车被拖到了关林商贸城内的毛线市场，找到车后，被管理人员索要费用30元，而且对方未出示执法证件、未开发票。他还表示，“随意定价行为是否违反法律法规，本人不得而知”。

记者梳理“百姓呼声”平台上的帖子发现，此类帖子有20余条。关林商管办在对部分帖子进行回复时称，他们为优化经营环境和经营秩序，对市场周边所有店外经营、占道经营、车辆乱停乱放实施综合治理，但仍有商户和到市场购物的客商随意停放车辆。因此，他们采取将违停车辆交于第三方辉康物业服务有限公司代为拖离、看管的专项治理措施，由辉康物业服务有限公司收取拖车、看管所产生的费用。拖车公司已备案，有相关证件。