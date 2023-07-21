老人就医途中突发急症 栾川热心志愿者伸出援手

“大伯，这两天身体怎么样了？”日前，在栾川县特殊教育学校，19岁的志愿者冯振航利用带孩子训练的间隙，给刚出院不久的梁先生打去电话，询问对方的身体状况。

冯振航（左）指导训练（受访者供图）

“大伯，这两天身体怎么样了？”日前，在栾川县特殊教育学校，19岁的志愿者冯振航利用带孩子训练的间隙，给刚出院不久的梁先生打去电话，询问对方的身体状况。近日，梁先生在就医途中突发急症，冯振航及时伸出援手。

8日深夜，在栾川县人民医院照顾家人的冯振航离开病房，到药店买药。在走出该院住院部100多米时，他发现一名老人瘫坐在路边，嘴角抽搐，眼睛斜视，看起来情况不妙。

冯振航火速跑回住院部推来轮椅，搀扶老人坐上去，随后推着轮椅求助医生。

“当时已是夜里12点。”冯振航说，急诊室的值班医生见状，立马开辟绿色通道，第一时间对老人实施抢救，最终帮助老人转危为安。

“值班医生说，如果再晚来一会儿，老人很可能有生命危险。”冯振航说，事后，他得知这名老人姓梁，今年70多岁。当日，梁先生在家劳作时，出现手脚发麻等症状，因为家人没在身边，便独自乘车到县城看病。然而，快到医院时，梁先生突发急症，瘫坐在了路边。

得知冯振航的善举后，梁先生的家人多次提出用现金酬谢，都被冯振航婉拒。于是，他们给冯振航送了一封感谢信。冯振航关心老人的身体状况，前几天还专门去医院探望老人。

记者了解到，冯振航家住栾川县石庙镇庄科村，是一名准大学生。他主攻竞走项目，曾多次获得国家、省、市荣誉。今年暑假期间，冯振航主动报名去栾川县特殊教育学校担任志愿者，义务为该校学生提供体育指导，目前正带着孩子们参加本届省残运会。未来，冯振航希望在大学里加强理论学习，争取当一名合格的体育老师，努力为家乡的体育事业发展贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 吴青青）