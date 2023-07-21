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洛阳市实验高中新校区：仿古风格恢宏大气 营造浓厚书香氛围
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.24 08:26

市实验高中新校区

　　昨日，在洛阳市实验高级中学新校区食堂里，24台柜式空调“马力全开”，原木配色的餐桌椅整齐摆放，就餐环境明亮舒适。“后厨已经顺利点火通气，具备开餐条件。”市住建局施工现场负责人介绍，除食堂外，目前新校区的桌椅、教具等设施也都安装完毕，正进行最后的消毒、保洁工作，确保秋季开学正常使用。

　　漫步市实验高中新校区，疏朗通透的教学空间、古色古香的建筑让人眼前一亮。新校区位于隋唐洛阳城中轴线上，为保持整体景观协调统一，学校汲取定鼎门、应天门、明堂等建筑灵感，运用奶咖色、灰色、白色等进行配色，营造浓厚书香氛围，彰显历史文化底蕴。

优美的校园

　　“以贯穿南北的绿化带为轴，学校两侧依次布局了科技实验楼、体育馆、食堂、学生宿舍楼、教师公寓、教学楼等建筑。”市实验高中相关负责人表示，不同建筑在外形上都进行了精心设计，例如教学楼整体呈U形，楼顶采用格栅式设计，蜿蜒起伏的屋檐仿佛一本翻开的书，寓意求索真理、创新求变。

　　市实验高中新校区东起龙门大道、西至定鼎门街、南至林苑路、北至南山大道，占地182亩，相比老校区面积扩大近3倍。新校区将设置60个高中教学班，可容纳学生3000人，未来还将根据办学条件，扩大高中阶段优质学位的供给。

明亮的教室

　　“校园变大了，功能更全了。”参观完新校园后，市实验高中高三地理教师焦会景赞叹不已。她说，老校区空间狭小、宿舍拥挤，“洗澡难”“错峰吃饭”等问题突出，而新校区学生宿舍按6人间设置，教师宿舍按2人间设置，每间宿舍均配有空调、卫生间、洗澡间，功能设施完备，学习生活环境得到极大改善。“听说科技实验楼内还引入了数字化的地理教学设备，功能先进，令人期待。”焦会景笑着说。

　　据了解，为方便教职工和学生出行，市住建局驻市实验高中新校区工作专班除了加快推进学校项目建设，还同步推进了校园西侧定鼎门街和南侧林苑路建设，目前这两条路已具备通车条件。此外，在学校东侧的龙门大道上，还有53路、60路、71路等多条公交线路经过。

　　“待新校区收尾工作完毕后，老校区2000余名师生将在秋季开学前陆续搬入新校区。”上述相关负责人说。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 通讯员 郭为忠 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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