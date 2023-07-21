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想了解唐代服饰吗？来洛阳博物馆看展览吧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.24 08:22
市民参观展览

　　22日，“华夏衣冠系列展——时裳·武则天”展览在洛阳博物馆开展。该展览以武则天的一生为时间主线，用14套复原服饰结合60余件(套)文物，将唐代服饰的变迁历程娓娓道来。该展览为收费展，感兴趣的市民不妨到洛阳博物馆看看吧。

　　该展览围绕“花样年华 百美竞呈”“服章之美 礼仪之大”“明妆丽影 神都衣香”3个篇章，通过“初入宫掖”“再度入宫”“二圣临朝”“女性天下”“改服易色”“异乎文袍”“云鬓花黄”“芳容丽质”“与子同袍”9个小节，勾勒出恢宏、繁盛的大唐景象，描绘出千年前唐朝人多姿多彩的生活百态。

　　第一篇章“花样年华 百美竞呈”展示了从武则天出生至登上帝位期间的唐代服饰变迁。这一时期，女性服装从保守到奔放，男性着装也趋向新潮。其中，有不少服饰是对恭陵哀皇后墓、崔大义及妻李夫人合葬墓出土文物等洛阳本土文物的复原，真实展示千年前唐朝人的风貌。

　　第二篇章“服章之美 礼仪之大”展示了武则天登上帝位后，对服饰进行的一些改制。“运筹帷幄”“大红大紫”等成语的来历，均可在该篇章中了解到。同时，手工业的进步让此时的唐代服饰布料质量更高，花纹更加精细。女皇的登基也使唐代女性地位大幅提升，女着男装、女着胡服等均有展出。

　　值得一提的是，该展览不仅有对服饰的介绍，还在第三篇章“明妆丽影 神都衣香”中介绍了唐代妆容、发型、发饰等。（洛报融媒·洛阳网记者 李砺瑾 见习记者 李晓楠 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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