唐开成元年(公元836年)，刘禹锡改任太子宾客、秘书监分司东都。有一次，他在洛阳巧遇老友韩泰，久别重逢，彼此相问：“可无恙乎？”

自从云散各东西，

每日欢娱却惨凄。

离别苦多相见少，

一生心事在书题。

——唐·刘禹锡《洛中送韩七中丞之吴兴口号五首》其二

唐开成元年(公元836年)，刘禹锡改任太子宾客、秘书监分司东都。有一次，他在洛阳巧遇老友韩泰，久别重逢，彼此相问：“可无恙乎？”

韩泰马上就要到吴兴(今浙江湖州)上任，依依惜别之际，作者赋诗五首相赠，此乃其二。

亲密朋友为何“云散各东西”？原是因为一场政治斗争，即永贞革新。

唐肃宗平定安史之乱后，许多投降的叛将被分封到河北的藩镇，埋下了割据的隐患。唐代宗时，因要对抗外族威胁，无暇东顾，只得对藩镇听之任之。

唐德宗即位后决心中兴，为此发动了削藩战争，不料却导致叛乱。此后，德宗失去削藩勇气，又开始重用宦官，朝政日渐黑暗。

为改变现状，唐顺宗即位后发动了“永贞革新”。可惜的是，这场改革运动只持续了100多天，顺宗被迫退位，宪宗即位。

宦官俱文珍等人，拥立新皇取得权力，贬谪了革新主将王叔文及刘禹锡、柳宗元、韩泰等人。

刘禹锡被贬谪到南方偏远州郡，多年以后才得以升迁。但他回到长安后又作诗讽刺朝堂，于是再度被贬。经历了23年的贬谪生涯，刘禹锡晚年以太子宾客分司东都。

在东都洛阳，诗人偶遇老友韩泰，回想起他们曾并肩战斗的情景，几十年时光匆匆而过，不禁感慨万分。

诗人本已将隐痛深藏心底，但这次与老友重逢，又勾起了那些伤心的过往。

匆匆一见，悲喜交加，此次一别，不知何日相见。“离别苦多相见少，一生心事在书题。”往后的日子，纵有满腹心事，也只能在书信中诉说了。（洛报融媒·洛阳网记者 刘永娟）