市委巡察机构深入学习贯彻市委全会精神

连日来，市委巡察机构组织全体巡察干部，通过多种形式，深入学习贯彻市委十二届四次全会精神、全市纪检监察机关工作推进会精神。

连日来，市委巡察机构组织全体巡察干部，通过多种形式，深入学习贯彻市委十二届四次全会精神、全市纪检监察机关工作推进会精神。

市委巡察机构坚持高标准学习市委全会精神，通过个人自学、主题党日集中学习、巡察组临时党支部研讨等形式，深入开展学习交流，结合正在开展的十二届市委第四轮巡察工作，围绕“深化政治巡察，服务保障大局”主题深入研讨，确保吃透精神实质、把握精髓要义。高质量开展政治巡察，把贯彻落实市委全会精神作为巡察的重要内容。对照市委全会、全市纪检监察机关工作推进会各项部署要求，围绕市委中心工作和影响发展的突出问题，聚焦产业发展、创业就业、困难群体救助等重点领域，精准有效开展政治巡察，以有力的政治监督推动市委全会部署变为生动实践。高要求抓实巡改结合，梳理下发省委巡视和市委巡察12大类89项问题清单，推动各单位开展自查自纠、未巡先改。把问题整改贯穿巡察全过程，对巡察中发现的损害群众利益、违反中央八项规定等重点问题，边巡边交、快查快办；做实巡察整改联合监督，加强巡察整改跟踪督办，推动巡察反馈问题全面整改、持续整改，以整改良好成效助推全市经济社会高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 杨伟峰 朱书彬)