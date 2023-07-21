点赞！洛龙区公园保洁员拾金不昧 民警接力物归原主

21日，市民翟先生拨打新闻热线66778866称，同事任小团是兴洛湖公园的保洁员，她捡到一个钱包，里面装有2000多元现金、多张银行卡等贵重财物，她及时归还给失主。

21日，市民翟先生拨打新闻热线66778866称，同事任小团是兴洛湖公园的保洁员，她捡到一个钱包，里面装有2000多元现金、多张银行卡等贵重财物，她及时归还给失主。

翟先生是洛龙区城市管理局绿化中心兴洛湖绿化处负责人。他说，18日下午5点多，任小团在兴洛湖公园兴洛东街与关林路交叉口南打扫卫生，行至附近的停车场时，看到地上有一个黑色的钱包，捡起发现里面装有大量现金，于是在原地等待失主前来，结果等了半个多小时没等到失主，于是报告给他们。

翟先生等人清点发现，钱包里有2000多元现金，还有身份证、银行卡、军官证等，其中身份证显示，失主姓朱，是一名小伙儿，家住涧西区。“我们还找到一个手机号，但打过去始终无人接听。”翟先生说，他们只好报警求助。

随后，洛龙公安分局巡特警大队民警赶到，将钱包带走。目前，钱包已被失主领走。

记者得知，任小团今年63岁，到兴洛湖公园上班不到半年，每月工资约2000元。任小团说，她只是做了多数人都会做的事，不是自己的东西不能要，更何况里面有贵重财物。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍）