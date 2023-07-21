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用暖心实事关爱新业态劳动者
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.24 08:21

　　近日，市人大常委会副主任、市总工会主席安颖芳走访调研新业态工会工作开展情况。

　　安颖芳先后来到洛阳图鹰网络科技有限公司(饿了么)、洛阳中重运输有限责任公司，详细了解了网约配送员组织架构、权益保障等情况，与外卖小哥、货车司机亲切交流。安颖芳指出，要用暖心实事关爱职工，聚焦他们最关心最直接最现实的需求，开展好暖心、暖身、暖情工作，增强职工对工会组织的认同感。要发挥好工人阶级主力军作用，抓好抓实职工素质提升，让广大职工在技术创新、管理创新、服务创新中勇挑重担。

　　安颖芳指出，要持续关注新业态工会工作，强化工会组织对新业态群体的团结和凝聚作用。要持续打造更便捷的服务阵地，发动社会力量加强爱心驿站、司机之家等工会阵地建设，为新业态劳动者提供优质、高效的服务。要持续改进工作作风，建立联系群众的工作机制，将蹲点调研工作常态化，以务实的工作作风提高工作实效。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 任旭东)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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