全市乡村振兴月调度会暨产业兴旺星创建观摩推进会召开 杨骁出席并讲话

昨日，全市乡村振兴月调度会暨产业兴旺星创建观摩推进会召开，认真贯彻市委十二届四次全会精神，观摩乡村产业发展成效，部署下一步重点工作，以乡村产业大发展、大提升、大跨越，为开创乡村振兴新局面奠定坚实基础。

昨日，全市乡村振兴月调度会暨产业兴旺星创建观摩推进会召开，认真贯彻市委十二届四次全会精神，观摩乡村产业发展成效，部署下一步重点工作，以乡村产业大发展、大提升、大跨越，为开创乡村振兴新局面奠定坚实基础。 昨日，全市乡村振兴月调度会暨产业兴旺星创建观摩推进会召开，认真贯彻市委十二届四次全会精神，观摩乡村产业发展成效，部署下一步重点工作，以乡村产业大发展、大提升、大跨越，为开创乡村振兴新局面奠定坚实基础。市委副书记、政法委书记杨骁出席会议并讲话。 会议强调，产业兴旺是解决农村一切问题的前提。经过两年多实践，全市上下认真落实“151”工作举措和“4+2”重点工作，全面推进乡村振兴思路理念明显提升，乡村产业发展取得阶段性成效。要深入学习贯彻市委全会精神，坚定信心决心、把握利好机遇，抢抓产业风口、找准主攻方向，坚定不移发展乡村特色产业，着力形成“大抓产业”的浓厚氛围。要加快发展特色种植业，坚持以工业化理念打造绿色杂粮、肉牛奶牛、中药材、食用菌等4条农业全产业链，注重发挥“一村一品”、产业强镇、产业集群等平台载体作用，大力培育优质市场主体，推动乡村产业全链条升级。要加快发展牛羊产业，提振发展信心，做细发展规划，优化发展模式，提前储备饲草，做好补栏增养，不断夯实产业发展基础。要加快发展乡村旅居产业，充分利用资源禀赋优势，坚持高品质定位、集群化发展、系统化推动，着力打造特色鲜明的高端民宿产业集群。各级各部门要坚持以产业兴旺星创建引领产业发展，着力在选准主导产业、推动规模经营、发展集体经济上下功夫，强化要素保障，提升金融服务，深化农村改革，锻造优良作风，切实打牢“大抓产业”的坚实支撑，为全面推进乡村振兴、加快推动现代化洛阳建设做出更大贡献。 当日，与会代表深入伊川县全国谷子新品种新技术展示基地和乡村振兴示范区，嵩县山厚牧业肉牛养殖基地、闫庄黄牛交易市场，栾川县重渡沟、养子沟民宿集群等地，现场观摩乡村特色产业发展成效。栾川县、伊川县、嵩县在会上作典型发言。 赵莉、韩治群、仝宇鹏等参加活动。 (洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫)