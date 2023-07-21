秋老虎当道，暑热未消，到游泳馆里凫凫水凉快不少。

秋老虎当道，暑热未消，到游泳馆里凫凫水凉快不少。

凫水凫得出色，就有机会成为运动员，超越自我，挑战极限。这不，在河南省第十四届运动会上，洛阳健儿突破历史，摘金夺银，创造了洛阳游泳队历届省运会最佳成绩。

若是在古代，这些游泳健儿有可能被召入军队，执行水上机密任务呢！

探骊得珠 蹈水有道

河洛先民逐水而居，夏都斟鄩、商都西亳、东周王城、汉魏故城、隋唐洛阳城都在洛水流域。很多洛阳人在河边长大，从小下水摸鱼捉虾，嬉戏玩耍，游泳不在话下。

“游泳”一词出自《诗经》，原文是：“就其深矣，方之舟之。就其浅矣，泳之游之。”

《诗经》成书于东周时期，而洛阳是东周王城，可以想见，数千年前的河洛人已深谙游泳之道。

庄子——东周道家学派代表人物，是咱河南老乡，他的老家在河洛地区的宋国(今商丘)，离洛阳很近。古籍《庄子》里有“探骊得珠”的典故：黄河边有一个善游泳的穷小子，听说水下藏有珍宝，被一条黑龙守着，便潜到河底探险，从黑龙颌下偷回一颗价值千金的明珠。他父亲被吓得够呛：“你小子真是憨胆大！要不是黑龙睡着了，你就没命了！”

《庄子》里还提到了一个“蹈水有道”的游泳好手，能在“鼋鼍(音同元驼)鱼鳖之所不能游”的瀑布底下游泳。孔子恰巧路过，见这人跳入了湍急的水流，以为他想不开要寻死，赶紧让弟子们想办法救他，却见这个猛男不慌不忙地浮出水面，披着头发唱着歌，优哉游哉地游上了岸。

孔子赞叹不已：“吾以子为鬼，察子则人也。请问蹈水有道乎？”看来游泳也有规律和门道。

不会游泳 岂敢上朝

游泳原是一种生存技能，后来发展成了运动技能、军事技能。古时，水性好的人会被派去打水战或执行机密任务，利用奇技避人耳目越水渡河，克敌制胜。

东周时期诸侯争霸，齐国专门挖了一个大水池，训练士兵学游泳，能游者重金赏赐。齐国水军战斗力因此大增。

北宋司马光在洛阳编纂《资治通鉴》，书中提到，五代十国时期，后周派游泳高手趁夜潜入南唐战船下，用铁链把船拴在一起，然后发起进攻，南唐战船无法移动，遭遇惨败。

除了参军打仗建功立业，游泳好手还可以到码头上找差使养家糊口。

女皇武则天执政时期，隋唐大运河漕运繁忙，洛河新潭码头的商船数以万计。船主招工自然得挑水性好的，会游泳的人找差使容易，挣钱多。

不会游泳有时会很麻烦。《唐两京城坊考》中记载，隋炀帝让人把大船串联在一起，在洛河上架了一座浮桥，唤作天津桥。

住在桥南的大臣们，踩着晃晃悠悠的浮桥去桥北上朝，汛期下暴雨，“洛水溢，浮桥辄坏”，上班如搏命，没有安全感——要是掉到河里可咋办？

后唐时期，天津桥改成了石桥，但依然时不时被洛水冲毁。后唐庄宗李存勖曾发紧急通告《以天津桥未通放朝参敕》：水患严重，百官坐船渡河时常有人被冲跑，故此朝廷放假，隔三天上朝一次即可。

搏命跳水 玩个心跳

汉魏时期，民间已有游泳比赛。游泳健儿技高过人，跳水、潜水、蛙泳、仰泳、自由泳无不精通。

《晋书》提到，晋代的周处一口气能游几十里，曾在水中与蛟龙搏斗三天三夜。

《因话录》记载，唐代的胡曹赞“善为水嬉”，能从百尺高的桅杆上跳入水中，端坐水面，像坐在席子上似的。把他装进袋子，扎紧袋口投入水中，他竟能从容解脱，自由凫水，回旋嬉戏。在场者目瞪口呆，以为他有特异功能。

北宋时期，水上竞技游戏在河洛地区很流行，游泳高手竞相挑战水秋千。

水秋千是一种高难度的水上运动，有点儿像现在的高台跳水，惊险刺激。

据《东京梦华录》描述，所谓水秋千，是在江河之中的大船上竖起两根长的竹竿，上头高高架起秋千，游泳高手奋力荡秋千，荡到极高处，突然松手腾空，翻着跟头一个猛子扎入水中。这种运动不仅需要高超的技艺，也需要耐力和勇气，玩的就是心跳。

宋徽宗很喜欢看水秋千表演，曾叫人组队比赛，敲鼓助威。比赛现场人气火爆，尖叫声、喝彩声此起彼伏。

如果古代也搞个“运动会”，宋徽宗肯定会热情参与，这位皇帝是大宋头号体育迷，不但爱看游泳比赛、跳水比赛，还喜欢蹴鞠(踢足球)、捶丸(类似打高尔夫球)，别说加油助威，替补上场都没问题！（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）