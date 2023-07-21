昨日，市长徐衣显主持召开专题会议，研究“北国花城”建设和牡丹主题公园改造提升工作。

徐衣显主持召开专题会议研究“北国花城”建设和牡丹主题公园改造提升工作

全要素谋划市场化运营让北国花城精彩绽放

沉浸式体验年轻化消费使牡丹游园提质升级

昨日，市长徐衣显主持召开专题会议，研究“北国花城”建设和牡丹主题公园改造提升工作，强调要坚持以花靓城、以花兴业、以花惠民，全业态培育、全链条实施，高质高效提升牡丹观赏园，推动“牡丹花都”品牌更亮、“北国花城”早日绽放，营造“处处有花、月月见花、城在花中、人在画中”独特景观，让市民和游客共赏国色天香，尽享花城芬芳。

会议听取洛阳市中心城区“北国花城”建设三年行动方案汇报。徐衣显强调，在“牡丹花都”的基础上，提质“花节”、壮大“花业”、做优“花游”、激活“花市”、打造“花城”，对扮靓城市景观、提升生态品质、彰显文化内涵、筑牢产业支撑具有重要意义。要科学定位、统筹谋划。站位城市总体发展、品质提升、内涵丰富，进一步拓宽思路、优化方案，坚持政府统筹、市区联动，培育市场、发挥特色，综合考虑整体布局、品种类型、产品开发、成本效益等事宜，分步实施示范先行、全面建设、完善提升等节点。要因地制宜、项目推进。线条式目标和标志性目标相结合，找准小切口，打造示范点，有序实施“花路”“花墙”“花廊”“花苑”“花海”“花市”六大行动，做到“六进”进机关要适合、进社区要适宜、进学校要适可、进企业要适当、进公共服务场所要凸显特色、进家庭要鼓励引导。要彰显美感、出圈出彩。科学选种、精准选址，丰富配置、合理布局，统筹好场景打造和文化提升、氛围营造和体验效果、整体设计和细节处理，通过空间分割、地形起伏、色彩变化等多种手段，形成新的系列网红打卡点。要运营前置、多元投资。加快转变观念，强化市场思维、创新思维、系统思维，兼顾当前与远期、建设与管理、生态与商业，鼓励多元投入，导入社会资本，“以资源换投资”“以品牌换投资”“以市场换投资”，把洛阳建成北方地区独具特色、富有魅力的花园之城、美丽之城、生态之城。

会议听取南山牡丹园、王城公园、国家牡丹园、中国国花园等改造提升方案汇报。徐衣显指出，牡丹是洛阳最具特色的文化名片之一。要高标准提升牡丹观赏载体，完善配套服务，建设智慧园区，引入年轻业态，增强人在花间走、身在画中游的沉浸式游园体验。要加强种质资源保护利用，在花期调控、品种选育、精深加工等领域实现更大突破，以科技赋能牡丹产业高质量发展。要完善体系，提升品牌，繁荣市场，做大做强催花牡丹、牡丹鲜切花及相关文创作品等产业，提升洛阳牡丹产业链影响力竞争力和综合效益。

李新红等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)