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龙门高铁站民警帮忙找回遗失手机 游客从天津寄锦旗感谢
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.24 08:28

　　“这面锦旗是从天津寄过来的。”日前，看着刚收到的锦旗，市轨道交通分局龙门高铁站警务室民警滑栩冰说，外地游客肖先生爱人的手机落在地铁上，他们辗转找回手机后寄过去。

　　此事还得从7月30日说起。当日上午，一对夫妇来到龙门高铁站警务室称手机遗失，求助民警帮忙寻找。滑栩冰和同事贾鹏杰、师毅博得知，肖先生及爱人陈女士是天津人，来洛旅游。当日上午，俩人在地铁2号线解放路站上车，到洛阳龙门站准备乘坐高铁返回天津。“陈女士在地铁上用了一下手机，随手放在座椅上，到站后着急赶高铁，手机落在了地铁上。”滑栩冰说，这部手机是陈女士前不久花8000多元购买的。

　　滑栩冰等人联系在地铁2号线终点站八里堂站执勤的同事，帮忙到地铁上寻找手机，结果发现手机被人捡走，并已关机。他们先让夫妻俩乘坐高铁离开，承诺找到手机会立即告知。

　　滑栩冰等人向上级汇报情况后，经协调调取车内的监控视频，确认手机被一名男子捡走，通过购票信息获知此人姓金，许昌人。他们与金某取得联系，亮明身份后说明了情况，要求其退还手机。

　　“金某将手机寄过来，我们确认手机没有受损后，又立即寄给失主。”滑栩冰说，肖先生和爱人为表示感谢，寄过来了一面锦旗。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 孙萌萌）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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