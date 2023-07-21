25日到27日，洛阳部分地区有强降水

今日洛阳多云间晴天，南部山区局地有阵雨或雷阵雨，偏北风2级~3级，气温21℃~31℃。

昨天进入处暑节气，下雨带来凉意，颇有几分秋天的感觉。

雨还会持续。省气象台根据最新气象资料分析，25日至27日，受低涡和切变线影响，我省有一次强降水天气过程，全省大部分地区有小到中阵雨、雷阵雨，沿黄及其以南有大到暴雨(30毫米~70毫米)，南阳、信阳、驻马店部分县市有大暴雨(120毫米~160毫米)，个别站点200毫米以上。25日，我省西部、西北部部分县市有中雨，局地有大到暴雨。26日，黄河以南有大到暴雨，南部部分县市有大暴雨。此轮过程伴有短时强降水、短时大风等强对流天气，最大小时降水量30毫米~60毫米，黄河以南有4级到5级东北风，南部阵风7级到8级。

来看下我市天气情况。市气象台根据最新气象资料分析，未来几天受高空槽东移和中低层切变线及地面冷空气的共同影响，我市降水日数较多。强降水集中在25日到27日，部分地区有大雨，局地有暴雨，风力加大，气温较前期明显下降。

最近几天天气预报

今天：多云间晴天，南部山区局地有阵雨或雷阵雨，偏北风2级~3级，气温21℃~31℃。

明天：阴天转分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局地有暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温22℃~27℃。

26日(周六)：阴天有大雨，偏南部分地区有暴雨，偏东风4级左右，气温22℃~26℃。

27日(周日)：阵雨转阴天，偏东风3级~4级，气温20℃~24℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）