涧西区34所学校更名

涧西融媒微信公众号今日发布消息称，该区34所学校名称有所变更。 涧西融媒微信公众号今日发布消息称，该区34所学校名称有所变更。具体如下： 中共洛阳市涧西区委机构编制委员会

关于洛阳市涧西区

景华实验小学等34所学校

名称变更的批复 区教育体育局： 你局关于《中共洛阳市涧西区教育体育局党组关于申请变更洛阳市涧西区景华实验小学等34所学校名称的报告》(涧教文〔2023〕37号)已收悉，根据区委常委会议研究意见，同意你局关于洛阳市涧西区景华实验小学等34所学校的更名意见。 接此通知后，请按照《事业单位登记管理暂行条例》的有关规定，及时办理变更登记。 中共洛阳市涧西区委机构编制委员会

2023年8月18日 ⑥