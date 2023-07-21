涧西区34所学校更名

涧西融媒微信公众号今日发布消息称，该区34所学校名称有所变更。
涧西融媒微信公众号今日发布消息称，该区34所学校名称有所变更。
涧西融媒微信公众号今日发布消息称，该区34所学校名称有所变更。具体如下：
中共洛阳市涧西区委机构编制委员会
关于洛阳市涧西区
景华实验小学等34所学校
名称变更的批复
区教育体育局：
你局关于《中共洛阳市涧西区教育体育局党组关于申请变更洛阳市涧西区景华实验小学等34所学校名称的报告》(涧教文〔2023〕37号)已收悉，根据区委常委会议研究意见，同意你局关于洛阳市涧西区景华实验小学等34所学校的更名意见。
接此通知后，请按照《事业单位登记管理暂行条例》的有关规定，及时办理变更登记。
中共洛阳市涧西区委机构编制委员会
2023年8月18日
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605