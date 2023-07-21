拉动消费促增长！洛阳将举行百余场促消费活动

城市区完成10个试点生活圈建设，推动上海市场、龙祥商业街、新安紫霞街、孟津里仁特色商业街升级改造……记者23日从洛阳市商务局获悉，下半年，洛阳市将强力推动消费市场加快复苏，多措并举拉动消费促进经济增长，大力推动消费提质扩容。

城市区完成10个试点生活圈建设，推动上海市场、龙祥商业街、新安紫霞街、孟津里仁特色商业街升级改造……记者23日从洛阳市商务局获悉，下半年，洛阳市将强力推动消费市场加快复苏，多措并举拉动消费促进经济增长，大力推动消费提质扩容。

在促消费方面，紧扣河洛文化旅游节、国庆节等消费旺季，以青年时尚消费节为牵引，围绕大宗消费、服务消费、线上消费等办好100场以上促消费活动，营造乐享消费良好氛围；加快建设西工小街民初印象风貌街区、上海市场电竞和角色扮演打卡街区；在全市各大步行街、品牌消费集聚区开展快闪店活动，促进“流量”转换。

在打造消费业态方面，确保全年新落地品牌首店超过20个；力争年内新获批1个省级示范智慧商圈、2家省级品牌消费集聚区；加快出台《洛阳特色餐饮传承与高质量发展实施意见》，推动河洛餐饮升级“出圈”，做大做强本地餐饮品牌。

在发展平台经济方面，启动编制《洛阳市平台经济发展三年行动计划(2023-2025)》，制定出台《洛阳市扶持平台经济发展政策举措(试行)》，着力激活平台经济新业态，培育新的经济增长点。

在电商产业发展方面，年底前，培育直播共享基地10个以上，在洛注册新媒体营销内容创作型电商企业10家以上，培育一批供应链型电商企业，孵化网红达人1000人以上，直播电商带动相关产业从业人员一万人以上。

另外，要加快开展一刻钟便民生活圈试点建设，力争年内城市区完成10个试点生活圈建设；同时，采用市场化手段，引入专业运营公司，分类推进农贸市场改造提升、转型升级；围绕抢占汉服产业价值链高端环节，推动打造有文化内涵的汉服交易市场，积极培育消费新业态、新模式，激发消费新动能，助力国际消费中心城市建设。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 闫利涛 文/图）