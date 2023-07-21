涉及8个县区！洛阳发布最新地质灾害气象风险预警

23日，洛阳发布新一轮地质灾害气象风险预警，23日20时至8月24日20时，孟津区局部、宜阳县局部、栾川县局部、伊川县局部、偃师区局部、洛宁县局部、嵩县局部、新安县局部为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大，需注意防范。

23日，洛阳发布新一轮地质灾害气象风险预警，23日20时至8月24日20时，孟津区局部、宜阳县局部、栾川县局部、伊川县局部、偃师区局部、洛宁县局部、嵩县局部、新安县局部为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大，需注意防范。 23日，洛阳发布新一轮地质灾害气象风险预警，23日20时至8月24日20时，孟津区局部、宜阳县局部、栾川县局部、伊川县局部、偃师区局部、洛宁县局部、嵩县局部、新安县局部为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大，需注意防范。 ●镇(乡)地质灾害气象风险预警 黄色预警区域：孟津区、宜阳县、栾川县、伊川县、偃师区、洛宁县、嵩县、新安县(8个县区)。 1.孟津区：小浪底镇、横水镇、城关镇、康乐街道、白鹤镇、西霞院街道。 2.宜阳县：赵保乡、樊村镇、锦屏镇、城关镇、白杨镇。 3.栾川县：狮子庙镇、白土镇、合峪镇、秋扒乡、潭头镇。 4.伊川县：半坡镇。 5.偃师区：府店镇。 6.洛宁县：上戈镇、下峪镇、马店镇、小界乡、长水镇、底张乡、兴华镇、故县镇、赵村镇、罗岭乡、景阳镇。 7.嵩县：德亭镇、大章镇、田湖镇、白河镇、九皋镇。 8.新安县：铁门镇、仓头镇、石寺镇、青要山镇、石井镇、正村镇、北冶镇。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图）