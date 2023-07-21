关于规范代驾行业市场秩序 洛阳交警发布通告

今日，洛阳交警微信公众号发布《关于规范洛阳市代驾行业市场秩序的通告(征求意见稿)》。

今日，洛阳交警微信公众号发布《关于规范洛阳市代驾行业市场秩序的通告(征求意见稿)》。具体内容如下：

洛阳市公安局交通警察支队

洛阳市市场监督管理局

?洛阳市交通运输局

关于规范洛阳市代驾行业市场秩序的通告

(征求意见稿)

为进一步规范代驾服务行业管理，严管代驾服务行为，预防各类涉酒代驾违法犯罪行为的发生，根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国价格法》等法律法规相关规定，现将有关事项通告如下：

一、加强部门监管。公安交警部门加大路检路查，从严查处代驾人员无证驾驶、饮酒驾驶、醉酒驾驶、吸毒驾驶、危险驾驶等违法违规行为。对违法驾驶人员依法处罚，严肃批评教育，预防和制止“黑代驾”引发的违法犯罪；市场监管部门依据《市场主体登记管理条例》，对申请材料进行形式审查，依法予以登记并办理营业执照。依法查处相互串通，操纵市场价格，价格欺诈、不告知或不公示价格，违反公平、自愿原则强迫对方接受交易等损害其它经营或者消费者合法权益的价格违法行为；交通部门组织代驾司机的驾驶技术培训。进一步密切公安交警、市场监管、交通部门、保险部门的联动，通报违法违规案例信息，保障规范有序的市场运营环境。

二、强化行业自律。代驾服务经营者应在经营场所或平台依法公示收费项目、内容、标准、投诉电话等信息,不得低标价高结算，不得趁人之危乱收费用，不得相互串通、操纵市场价格，哄抬价格、价格欺诈等，不得在标价之外收取任何未予标明的费用，不得未尽告知义务、单方面收取费用。对服务中的各个环节制定完善的行业规范，建立相应的纠纷处理机制和科学、公平、合理的责任分担机制，在发生纠纷时，有效地介入协助解决。对公安交管部门通报的代驾司机交通违法、交通事故信息，代驾公司要及时对涉事司机进行教育，并依法依规处理，情节严重的，根据劳动合同约定或代驾公司考核奖惩规定，冻结司机端程序、解除聘用合同。严格落实代驾企业的管理责任，提升公共服务质量和安全保障水平。

三、严格规范从业。代驾服务者应当按照驾驶证载明的准驾车型驾驶机动车,应当遵守道路交通安全法律、法规的规定,按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，严禁违反道路交通安全法律、法规和机动车安全驾驶要求驾驶机动车。代驾服务者要增强社会责任感，文明着装、文明用语、提供文明代驾服务，争做文明交通的倡导者、践行者。

四、扩大宣传引导。加大对市民酒驾守法意识的和相关交通安全知识的普法工作，营造健康饮酒社会风尚。各部门倾力为专业代驾行业提供法律咨询宣传，收集代驾类交通事故警情、纠纷或诉讼案事件，以案说法、以案释法，形成社会效应，达到群众监督、社会共管的目的。各代驾公司也要合理科学地运用平台、媒体做好诚信和守法观念的教育和宣传，将酒后代驾服务同“酒后禁驾”进行宣传，提升行业信誉。

如有意见和建议，请于2023年9月23日前发至洛阳市公安局交警支队邮箱：jtjczd@aliyun.com。

2023年8月23日

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