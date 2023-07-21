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最高奖6万元，47个项目入围决赛！洛阳创业创新大赛决赛开赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.23 18:23

　　23日，第七届“豫创天下”创业创新大赛洛阳分区赛暨洛阳市第十一届“创响河洛”创业创新大赛、2023年度“凤归中原”豫商豫才返乡入乡创业大赛洛阳分区赛决赛开赛。

　　“豫创天下”创业创新大赛是由河南省人社部门牵头打造的品牌赛事。“创响河洛”创业创新大赛是洛阳市人社部门牵头主办的独立品牌赛事，旨在以创新引领创业，以创业带动就业，推动实现更加充分更高质量就业。“凤归中原”返乡创业大赛是河南省鼓励乡贤返乡创业、助推乡村振兴，为广大返乡创业者提供创业梦想的优质平台。

　　大赛自今年5月启动以来，共吸引了172个项目报名参赛，参赛人员包括高校和技工院校学生、留学归国人员、返乡农民工、企事业单位科研和管理人员，项目涉及人工智能、新材料新能源、装备制造、现代农业、生物技术等多个领域，呈现出创新性强、发展前景好、带动就业作用突出等特点。

　　“豫创天下”“创响河洛”大赛经县区选拔、市本级选拔推荐，最终筛选出造业组、服务业组、青年双创组3个组别，共32个参赛项目晋级决赛。同步进行“凤归中原”设主体赛、农民工返乡创业发展专项赛、高校毕业生入乡创业创新专项赛组3个组别，最终15个参赛项目晋级决赛。

　　本届大赛由洛阳市人社局联合市发改委、市教育局、市科技局、市财政局等单位主办，洛阳国家大学科技园承办，大赛单项奖金最高6万元。

　　决赛现场，评委以创新性、示范性、引领性、社会价值、团队、发展现状及前景等指标对参赛项目进行打分。经过角逐，大赛将最终产生24个优胜项目，除颁发奖杯和证书外，还将给予制造业、服务业、青年双创组获奖项目相应的奖补资金，并给予项目申报优先推荐权、创业担保贷款等扶持政策。届时，组委会将邀请省级和市级大众创业导师、就业创业研究指导专家、成功创业企业家、创投行业领军人士等担任评委，选拔优秀项目代表洛阳参加全省决赛。

　　近年来，洛阳市人社部门深入贯彻中央、省、市关于创业创新工作部署，进一步加大创业扶持力度，有效发挥创业带动就业作用，坚持“创业在洛阳”品牌引领，进一步拓展活动内容，为创业项目搭建更优质的资源对接和交流学习平台，实现以赛促训、以赛促创，激发创业创新主体活力，更好发挥创业带动就业的倍增效应，大力营造全社会鼓励支持创业创新的浓厚氛围和良好环境。

　　截至今年7月底，洛阳市共办理创业担保贷款4709笔、8.47亿元，共组织各类人员培训11541人次，市本级共受理开业补贴31家，运营费补贴25家，全市创业活力逐渐迸发。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 孙浩洋 李帆 张婧悦 文/图/视频）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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