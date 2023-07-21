洛阳出台规划 将打造“五大都城遗址博物馆群”

日前，洛阳市人民政府印发《洛阳市“十四五”文物博物馆事业创新发展规划》(以下简称规划)，明确“十四五”时期将全力推进二里头申遗，打造“五大都城遗址博物馆群”。

日前，洛阳市人民政府印发《洛阳市“十四五”文物博物馆事业创新发展规划》(以下简称规划)，明确“十四五”时期将全力推进二里头申遗，打造“五大都城遗址博物馆群”。

隋唐洛阳城天街遗址

规划提出，到2025年，洛阳将实现重点大遗址基础信息一张图，建成3至5处国家考古遗址公园，形成一批具有核心竞争力的文旅品牌。打造彰显古都城市特色的“五大都城遗址博物馆群”，进一步优化“东方博物馆之都”体系布局，全市博物馆、纪念馆总数将达到110家，建成15家精品博物馆。同时，推进二里头夏都遗址博物馆、洛阳古墓博物馆、隋唐大运河文化博物馆等达到国家一级博物馆标准，利用5G和人工智能技术，推广博物馆线上展览和网络直播。

规划指出，将依托定鼎门遗址博物馆及东西两侧城墙、阙楼打造隋唐洛阳城遗址博物馆，系统展现隋唐洛阳城在中国古代都城发展过程中所蕴含的历史、文化、科学、艺术等方面的突出价值，打造独具魅力的隋唐文化标识。在汉魏故城遗址内城西城墙外建设汉魏洛阳城遗址博物馆，集学术研究、展览展示、研学、文创与游客服务中心于一体，系统展示汉魏洛阳城遗址60年来的重要考古发掘研究成果及其重要价值，推动洛阳市历史文化资源活化利用再上新台阶。

下一步，隋唐洛阳城国家遗址公园宫城区将重点实施玄武门遗址、九洲池二期保护展示工程，并对宫城城墙区域进行环境整治，凸显轴线，勾勒轮廓。在历史轴线区域，继续实施天街遗址保护展示工程，重现隋唐洛阳城历史轴线的恢宏气势。在洛南里坊区，以正平坊为文旅产业融合发展试点，保护性恢复里坊。在天街两侧十二里坊以里坊历史文化为基础，将植入相关文旅业态和配套服务设施。