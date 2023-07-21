网友建议伊滨区公交车调整运营时间 洛阳市公交集团回应

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖反映：目前由洛阳市区开往伊滨区的末班公交发车时间是晚上20时，因为时间较早，导致去往伊滨区的市民出行不便，建议调整末班公交的运营时间。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖反映：目前由洛阳市区开往伊滨区的末班公交发车时间是晚上20时，因为时间较早，导致去往伊滨区的市民出行不便，建议调整末班公交的运营时间。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖反映：目前由洛阳市区开往伊滨区的末班公交发车时间是晚上8时，8时以后就没车了，造成群众出行不便，建议调整末班公交的运营时间。
洛阳市公交集团回复：目前开往伊滨区方向线路车辆均需回新区第一公交停车场充电，待伊滨区新源车场投用后可提供充电场站。我们会汇总乘客建议信息，根据客流实际情况调整发车时间及班次。
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