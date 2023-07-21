洛阳加强信用信息共建共享助企发展

22日，记者从洛阳市发改委获悉，《洛阳市加强信用信息共建共享应用促进中小微企业融资实施方案》印发。

22日，记者从洛阳市发改委获悉，《洛阳市加强信用信息共建共享应用促进中小微企业融资实施方案》(以下简称《实施方案》)印发，通过加强社会信用体系建设服务实体经济，明确信用信息对中小微企业融资的支持作用，强化守信意识，推动形成“以信获贷、以贷促信”的良性循环，以“诚信理念”“诚信文化”塑造高质量金融服务供给，助推洛阳营商环境持续优化。

中小企业是实体经济高质量发展的根基。《实施方案》强调，要充分发挥信用信息对中小微企业融资支持作用，有效解决中小微企业融资难融资贵问题。依托洛阳市企业融资综合信用服务平台(以下简称市“信易贷”平台)，在保障信用信息数据安全、合规合法前提下，实现信用信息依法依规充分共享，与银行、担保、信用服务等机构依法依规对接，形成健全的融资信用服务和保障机制，全面提升全市中小微企业融资实效。个体工商户、农民专业合作社、农村集体经济组织的信用信息共建共享应用工作，参照《实施方案》执行。

《实施方案》要求，要加快构建一体化融资信用服务体系。一是建立健全融资信用服务平台网络。加快推进洛阳市“信易贷”平台与金融机构等相关服务平台互联互通，实现信息共享和服务协同，构建全市一体化融资综合信用服务平台网络。二是加强信用信息归集整合。依托市信用信息共享平台，加快推进市场主体注册登记、司法、纳税、社会保险、公积金等信息归集，实现“应归尽归”。鼓励市场主体通过“自愿填报＋信用承诺”等方式补充完善自身信息，推动社会机构归集的各类市场主体信用信息与公共信用信息有效融合。三是优化信息共享方式。市“信易贷”平台按照公益性原则，依法依规向银行、保险、担保、信用服务等机构(以下统称接入机构)提供公共信息服务。同时，根据接入机构需求，按照区域、行业等维度批量推送相关信息。

《实施方案》要求，要完善信用评价体系，创新融资信用服务应用，切实增强融资服务支撑能力。具体来说，鼓励接入机构根据自身业务特点和市场定位，充分利用内外部信息资源，完善信用评价模型，实现对中小微企业的精准“画像”，依法依规将相关信息向市“信易贷”平台和有关部门开放共享。完善市“信易贷”平台用户注册、信息查询、信用承诺等功能，优化融资审批机制，精简办事流程，实现融资申报“网上办、掌上办、一次办”。探索银行、担保和信用服务机构等共同参与、共担风险的洛阳市特色“信易贷”产品，为中小微企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务。

《实施方案》强调，要全面完善支持保障机制，建立完善风险缓释、信贷风险监测、常态化政银企对接、企业融资“白名单”等机制，及时防范化解金融风险。鼓励各县区因地制宜探索多种风险缓释措施，合理分担信贷风险。要成立市“信易贷”工作领导小组或专班，形成联动协调工作机制，强化工作协调推进力度。要做好宣传引导，大力宣传工作成效、典型案例和创新做法，营造良好舆论环境。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 孟华）