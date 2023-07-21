创新不断！“洛阳制造”丰富城市“运动范儿”

体育强则中国强，国运兴则体育兴。在让城市充满“运动范儿”的道路上，洛阳近年大力推进体育产业发展，并结合自身制造优势，推动多家体育制造企业加速创新，为“洛阳制造”赋予更多的体育内涵。

体育强则中国强，国运兴则体育兴。在让城市充满“运动范儿”的道路上，洛阳近年大力推进体育产业发展，并结合自身制造优势，推动多家体育制造企业加速创新，为“洛阳制造”赋予更多的体育内涵。

有打造高端品牌的积极实践

22日，在宜阳县产业集聚区至尚工业园，洛阳富隆特体育用品有限公司生产正酣。

自成立以来，该企业锚定高端化路线，围绕泳帽、泳镜、泳衣、潜水镜、呼吸管、蛙鞋等游泳类和潜水类体育产品发力，凭借行业领先的生产工艺设备和技术，以市级新型硅橡胶技术研发中心为载体，成功研发出适合贴合眼部、佩戴舒适的新型食品级硅橡胶原材料，并对产品结构进行独特结构设计，朝着高端市场发起冲锋。

当前，获批国家体育产业示范单位的该企业已拥有32项国家专利，成功跻身国际众多知名品牌供应商，并获得世界游泳名将菲尔普斯自有品牌在中国的总代理。其产品九成以上实现外销，市场遍及美国、英国、法国、巴西等100多个国家和地区，其自有品牌“捷佳”更是深受游泳爱好者欢迎。

有推动生产智能化的奋力创新

近日，在位于孟津区的中部电商港内，洛阳哈他网络科技有限公司(以下简称哈他)正加紧发送货物，一边是火热跳动的交易数据，一边是冷清无人的物流仓储空间，“一动一静”鲜明对比的背后，是企业积极开展科技创新的最新成果。

作为国内瑜伽龙头企业，哈他近年除了在产品上积极应用Quick-Dry仿生涂层技术等创新成果外，还在智能化生产上狠下功夫。凭借自主研发的无人办公系统软件，企业当前已实现自动化运营，包括对广告宣传违禁词检测、商品自动上下架等4项应用；成功打造自动化客服，包括批量发送消息、延迟发货报备等15项应用；完成自动化数据分析——包括对产品竞品进行数据监控、生意参谋数据提取分析等16项应用。

目前相关系统已上线机器人30多个，全年可节约成本约30万元，企业也取得9项软件著作权。后续哈他还将积极推进体育健身产品与人工智能的进一步结合，力争为推动瑜伽制造业在洛阳形成更大规模集聚贡献力量。

有实施绿色发展的成功案例

位于洛宁县的洛阳康迈斯人造草坪有限公司当前正值生产旺季，今年上半年，已有超100万平方米的环保人工草坪从该企业产出。作为国内中西部地区最大的人造草坪生产制造企业，企业打造的绿色产品已远销至俄罗斯、澳大利亚、法国、巴基斯坦、印度、哈萨克斯坦等国家。

与天然草坪成本造价高、维护和清洁难度大相比，人造草坪本就在环保性、仿真性和经济性上占据了优势。通过研发部门产品研发，设备研发升级，康迈斯更是于近年成功研发环保可循环利用材料，其代表产品“高耐磨充砂人造草坪”及“高回弹免充砂人造草坪”在国内外获得一致好评。

洛阳体育产业市场主体近年不断壮大。去年，全市体育产业总规模达123.72亿元，体育产业已经成为助推洛阳经济转型升级、培育经济发展新动能、拉动全市经济增长的重要着力点和突破口。根据规划，后续洛阳将继续推进体育产业与制造业融合发展，引进国际国内体育品牌的体育用品制造业和体育装备制造业，鼓励非公有制企业投资兴办中小型体育装备制造业，扶持壮大瑜伽、棋具、泳具、球类、草坪等为代表的体育用品制造业，努力打造洛阳体育制造品牌。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王思思 麦怡琳）