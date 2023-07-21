中南高科光电科技产业社区：打造“超级平台” 构建“超级链条”

机声隆隆，火花飞舞……22日，位于洛阳市洛龙区的中南高科光电科技产业社区一片生机盎然。

机声隆隆，火花飞舞……22日，位于洛阳市洛龙区的中南高科光电科技产业社区一片生机盎然。

在数幢精心打造的标准化厂房内，洛阳尚昊电子科技有限公司格外忙碌，随着一台台数控车床、加工中心不停运转，企业负责人郭琪的心情也越来越好。

“去年我们的光电连接器壳体零件年产量是3000套，进入科技产业社区以来企业订单不断，预计今年可达到10000套！”郭琪高兴地说。

以尚昊电子为代表，当前成功签约并提速进入中南高科光电科技产业社区的企业已有79家。与社区规划建设80户厂房对比，今年5月才完成交付使用的该项目已基本实现招商满员。社区内企业涉及领域以光电科技、工程检测等为主，其中光电等制造产业配套企业占比70%以上，为后续整体社区向中航光电等大型企业提供配套服务奠定坚实基础。

作为国内领先的制造业园区投资运营商中南高科打造的首个洛阳园区，项目凭借与中航光电相距仅2公里的独特地理优势，聚焦光电元器件产业链上下游，以建设企业集聚度高、经济效益强、青年人才密集的创新高地为定位，正致力打造“龙头企业+中小企业科创园”的“超级平台”。

聚焦龙头。在落地之初，该项目就积极对接中航光电，通过深度摸排，了解其上下游企业的行业类型、经营状况、实际需求等，并对其中实现高速发展、具备高成长性、技术创新能力比较强的企业进行重点挖掘，定期跟踪，随时掌握企业动态，充分巩固强化产业链基石。

拓展外延。后续通过精准定位区域内外产业链布局，该项目综合利用多种资源渠道，积极拓展洛阳及周边地区的相关企业，重点围绕上海、苏州、西安、山东等区域开展异地招商，并对社区内企业提供“研发+生产+服务”一体化综合性定制化服务，助力企业入驻后实现快速投产，促进对应集群进一步发展壮大。

捷瑞精工、力耀航天、上海沃安……随着一个个高新技术企业、专精特新“小巨人”陆续进入社区，一条上下游充分发展、企业业务有机统一的创新产业“超级链条”，正在中南高科光电科技产业社区加速形成。

洛阳具备较为完整的光电元器件产业发展基础。根据规划，全市将抓住产业链关键环节，持续做强做优光电元器件产业，积极打造具有国际竞争力的千亿级产业集群。

“日前召开的市委十二届四次全会提出，因地制宜建好科技产业社区，充分发挥科技产业社区在推动产业集群发展中的作用，强调了建设科技产业社区的重要意义。我们将继续推出各项优化服务，积极打造中部地区唯一以光电元器件产业链为核心的新型科技产业社区。”中南高科区域公司总经理刘国锋表示。

根据规划，后续该项目将继续聚焦产业链上下游外招内引，以平台聚资源，搭建服务高新技术、专精特新、科创板上市辅导三级梯度培育体系，为园区企业提供全生命周期服务，努力实现政府、企业、园区三方共赢，力争为洛阳光电元器件产业集群发展贡献更多力量。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 苟华云 文/图）