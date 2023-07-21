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出手救助受伤游客 这个洛阳小伙真中
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.23 08:34
李岩（右边穿蓝衣服者）和众人营救伤者（受访者供图）

　　“小伙子，你真棒！”“多亏了你。”“听你是河南口音，河南人，中！”日前，洛阳兄弟连红十字应急救援中心队员李岩在陕西宝鸡太白山国家森林公园登山途中，遇到一受伤游客被困山崖，李岩利用自己的专业救援技能成功组织施救，赢得现场游客纷纷点赞。

　　李岩回忆，那天，他和家人到太白山徒步，在经过一段野路时，他听到不远处有人呼救说有人掉下山崖了，李岩立马跑上前查看，“当时，我看到一个人躺在一处碎石崖底”。

　　李岩来不及多想，卸下背包，赶紧向碎石崖底走去，经过查看，他发现受伤男子头部、四肢均有创伤，且一只脚的脚踝已完全断裂、错位严重。有人建议先把伤者背到平地上去，李岩亮明自己的救援队员身份表示，伤者目前不能移动，此时移动可能造成二次伤害。

　　“当时手机没有信号，无法联系外界。”李岩说，伤者因疼痛难忍一直呻吟，情急之下，他想到刚刚路过的一处寺庙外有一个道路指示牌，随即，他让几名游客原地看守伤者，另外几人步行去寻找景区工作人员，他则返回寺庙处取下指示牌，又借来路人的两条皮带，加上自己的一条围巾做成一个简易夹板，“我用这个夹板把伤者的腿脚固定住，景区人员拿来一个担架，大家一起将伤者送至索道处顺利下山”。

　　伤者为西安人，目前已住院完成手术。“我是一名救援队员，都是应该做的。”李岩说。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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