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洛阳10个村、5个乡镇、4个园区上榜省级名单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.23 08:34

　　记者昨日从市文广旅局获悉，省文化和旅游厅日前公示了2023年河南省乡村旅游特色村、特色生态旅游示范镇、休闲观光园区拟入选名单，我市有10个村、5个乡镇、4个园区榜上有名。

　　近年，我市依托原生态、纯天然的山水资源优势，围绕抓好乡村旅游提档升级，加大对乡村旅游的政策支持和宣传力度，着力完善乡村旅游标准体系和配套设施，持续丰富乡村旅游产品业态，全面提升乡村旅游服务水平，培育了一大批国家和省级乡村旅游特色村、特色生态旅游示范镇、休闲观光园区等，在助推乡村振兴和文旅产业发展等方面发挥了重要作用。下一步，我市将充分利用全市乡村、生态旅游资源优势，实现多元化推动、集群化发展、特色化建设、规范化管理，推动乡村旅游高质量发展。

　　10个乡村旅游特色村分别为

　　嵩县白河镇上庄坪村

　　新安县磁涧镇李子沟村

　　洛宁县小界乡苇山村

　　新安县石井镇龙潭沟村

　　嵩县德亭镇老道沟村

　　洛宁县涧口乡上陶峪村

　　洛宁县罗岭乡贾沟村

　　洛宁县上戈镇庙洼村

　　汝阳县陶营镇上坡村

　　孟津区常袋镇姚凹村

　　5个特色生态旅游示范镇分别为

　　新安县正村镇

　　嵩县陆浑镇

　　洛宁县涧口乡

　　宜阳县花果山乡

　　栾川县三川镇

　　4个休闲观光园区分别为

　　新安县石井镇洛阳华洋生态科技园

　　洛宁县马店镇银洞河山庄

　　新安县磁涧镇天兴生态园

　　栾川县冷水镇休闲观光园区

　　(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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