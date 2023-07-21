洛阳吉恩特生物科技有限公司：持续加大研发力度 抢抓生物医药产业风口

近日，在位于联东U谷·瀍河绿色科技产业社区的洛阳吉恩特生物科技有限公司，工作人员正在对纳米磁性微球进行质量检测与分析。

近日，在位于联东U谷·瀍河绿色科技产业社区的洛阳吉恩特生物科技有限公司，工作人员正在对纳米磁性微球进行质量检测与分析。 近日，在位于联东U谷·瀍河绿色科技产业社区的洛阳吉恩特生物科技有限公司，工作人员正在对纳米磁性微球进行质量检测与分析。 该公司是一家高科技研发生产型企业，拥有磁珠、试剂盒、仪器与耗材三条具有自主知识产权的生产线。近年，该公司抢抓生物医药产业风口，不断加大研发力度，持续专注纳米磁珠技术应用，更好服务于体外诊断、食品安全、畜牧检测等多个领域。（洛报融媒·洛阳网记者 李卫超 通讯员 邓佳英 摄）