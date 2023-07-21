男孩落水 汝阳热心群众接力将他从“鬼门关”拉回

这几天，众多热心群众接力营救落水男孩的事，在汝阳县引起不小的轰动。

李昆仑（左二）抱着孩子往岸边游 （视频截图）

这几天，众多热心群众接力营救落水男孩的事，在汝阳县引起不小的轰动。一个男孩到河边钓鱼时不慎落入水中，众人闻讯展开救援，将孩子从“鬼门关”拉了回来。21日，记者对部分参与救人的热心人进行了采访。

她平时怕水，为了救人下到水里

今年35岁的杜媛媛是汝阳县人民法院三屯法庭书记员。17日17时许，天仍然很热，她驾车载着同事李晓涵，准备到汝阳县人民法院参加培训，途经城关镇城东社区附近的马兰河时，看到两个十来岁的孩子站在路边冲她们招手。她赶紧踩刹车，摇下车窗询问怎么回事。“快救人！有个男孩掉进河里，人快不行了！”两个孩子连说带比画，情绪激动。

意识到有人落水，杜媛媛立即下车往河边跑，怀有身孕的同事李晓涵在路边拦其他车。杜媛媛翻越护栏，通过斜坡往河边走，远远看到一双手在水里挣扎，看不到落水孩子的头。她到达河边后，抄起岸上一根鱼竿，通过斜坡上的台阶下到水里，打算把落水孩子拉出来，可此时孩子已不见踪影。

杜媛媛不会游泳，平时怕水，很少去河边，加上不清楚深浅，不敢继续往水里走。就在她发愁时，又有多名热心群众赶到，跳下水救人。

众人接力，将孩子营救上岸

参与救人的其中一名小伙儿叫李昆仑，今年27岁，是汝阳县第二高级中学体育教师。他驾车准备去学校办事，途经事发地，看到有人拦车，也赶紧来到河边。

“孩子落水位置虽然离岸边仅三四米，但属于深水区，水深两三米。”李昆仑回忆，他没有多想，果断跳下水救人。很快，他摸到了落水男孩，右手抱着孩子，左手划水往岸边游。同时，又有两名热心男子下水施救。

“赶快拨打120!”李昆仑边游边喊，因为他发现怀里的孩子无任何反应，已陷入昏迷。他快要靠岸时，杜媛媛等人接住孩子，将其营救上岸。

杜媛媛说，孩子此时双眼睁得很大、嘴唇发紫、身体瘫软。一名热心人提着孩子的双腿，让其头朝下，她抱住孩子的身子来控水。孩子吐了几口水，睁开了眼睛，慢慢恢复意识，大家悬着的心才放下。

“还没等救护车赶到，孩子就匆忙骑着自行车离开了。”李昆仑说，孩子可能是怕家人吵他，离开前未透露任何信息。