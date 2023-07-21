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扛牢政治责任 坚持改革创新 全力推动公安工作高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.23 08:30

　　昨日，市政协主席孙延文带领调研组深入我市公安机关，围绕“公安工作高质量发展与改革创新”开展调研。

　　孙延文一行先后前往市公安局交警支队、执法办案中心、刑事技术研究所、民意感知中心、情指中心及部分公安基层单位，实地调研交通事故视频快处、执法规范化建设、刑事技术手段建设、民意警务建设等工作开展情况。

　　每到一处，孙延文都与公安民警深入交谈，详细了解工作开展情况，仔细观看警力调配调度、交通事故视频快处等演示，并不时针对相关问题向民警询问，对公安改革创新举措及成效给予充分肯定。

　　在随后召开的座谈会上，孙延文一行观看了市公安局2023年上半年工作汇报短片，并就进一步做好公安改革创新工作与相关负责同志进行深入交流。孙延文指出，全市公安机关要不断增强党性修养，深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，切实扛牢政治责任，激发完成使命任务的强大动力。要积极适应推进国家治理体系和治理能力现代化要求，着眼固根基、扬优势、补短板、强弱项，更加注重用创新理念和改革办法破难题、解新题，不断提升整体效能和核心战斗力。要始终坚持人民至上，践行为民宗旨，倾听顺应民意，服务改善民生，不断提升群众的安全感和满意度。要增强廉洁自律意识，树牢廉洁价值理念，打造“清廉公安”，锻造过硬公安铁军。广大政协委员要强化履职担当，建睿智之言、献务实之策，为公安工作高质量发展与改革创新贡献政协力量。

　　市领导张武清、魏险峰、程相朝、张伊民、宗玉红、王燕飞及部分住洛省政协委员参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 冯波 程昊)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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